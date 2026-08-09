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Головна Новини дня Дощі та до +33 °C: синоптики прогнозують повернення спеки в Україну завтра

Дощі та до +33 °C: синоптики прогнозують повернення спеки в Україну завтра

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Дата публікації: 9 серпня 2026 17:44
Погода в Україні 10 серпня: до +33 °C та дощі
Жінки гуляють містом з парасольками під час літньої спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні в понеділок, 10 серпня, очікується мінлива хмарність. У більшості областей опадів не буде, однак на південному сході вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вдень температура повітря становитиме +24...+33 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні на 10 серпня
Погода в Україну на 10 серпня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні 10 серпня

За прогнозом Укргідрометцентру, 10 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-східний, у західних областях — південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +11...+16 °C, удень — +24...+29 °C. На півдні та південному сході країни буде тепліше: вночі +16...+22 °C, а вдень температура підвищиться до +28...+33 °C.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE  писали, що у неділю, 9 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, а в окремих областях пройдуть короткочасні дощі та грози. За даними синоптиків, удень температура повітря коливатиметься від +22...+27 °C, а на півдні та сході місцями сягне +28...+33 °C. Найпрохолодніше буде на півночі, заході та в частині центральних областей, тоді як найтепліша погода очікується на півдні.

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2026 року в Україні очікується тепліша за норму погода з дефіцитом опадів, а середня температура становитиме +21...+26 °C. Найсильніша спека прогнозується на півдні та сході, де в окремі дні повітря прогріватиметься до +41 °C, тоді як на заході буде дещо прохолодніше. У другій половині місяця можливі зливи, грози, шквали та град, однак вони не компенсують загальний брак опадів.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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