Погода сьогодні, 9 серпня, в Україні — Укргідрометцентр і Meteoprog

Дівчата охолоджуються в спеку на вулиці Києва. Фото: Reuters

У неділю, 9 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У різних регіонах погода відрізнятиметься. Частину областей накриють короткочасні дощі та грози. На решті території буде переважно сухо.

Про це пишуть Укргідрометеоцентр і Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз Укргідрометцентру на 9 серпня

За даними Укргідрометцентру, уночі місцями пройдуть короткочасні дощі та грози в більшості північних і центральних областей. Удень опади місцями очікуються на сході та південному сході України. На решті території істотних опадів не прогнозується.

Вітер переважно північний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +12...+17 °C, удень — +22...+27 °C. У південних та східних областях, а також на Дніпропетровщині вночі буде +18...+23 °C, удень повітря прогріється до +28...+33 °C.

Читайте також:

Карта погоди в Україні на 9 серпня 2026 року. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз Meteoprog на 9 серпня

У центральних областях переважатиме сонячна та суха погода. На Вінниччині, Черкащині та Полтавщині вдень очікується близько +27...+28 °C, у Кіровоградській області — до +29 °C. На Дніпропетровщині буде тепліше — до +29 °C, місцями можливі короткочасні дощі.

На Київщині та Житомирщині прогнозують переважно ясну погоду без істотних опадів, температура вдень становитиме +24...+25 °C. На Чернігівщині та Сумщині можливі дощі, температура вдень — близько +22...+25 °C.

У західних областях очікується переважно сонячна та суха погода. Удень температура становитиме +24...+28 °C. Найвищі показники прогнозують на Закарпатті — до +28 °C.

На сході очікується мінлива хмарність. У Донецькій та Луганській областях місцями можливі короткочасні дощі. Удень повітря прогріється до +29...+30 °C, на Харківщині — до +29 °C.

На півдні буде найтепліше. Удень температура становитиме +29...+32 °C. У Запорізькій та Херсонській областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. В Одеській та Миколаївській областях очікується переважно сонячна погода — до +30...+31 °C.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на офіційні дані Центру прогнозування космічної погоди NOAA писав, що в серпні 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності. Вони можуть спричинити нетривалі зміни магнітного поля Землі. Загалом же геомагнітна обстановка протягом місяця буде переважно спокійною.

Також Новини.LIVE інформував, що останній місяць літа 2026 року в Україні може виявитися теплішим і посушливішим за кліматичну норму. Причиною називають надходження гарячих повітряних мас із Північної Африки та Малої Азії. За прогнозами метеорологів, середня температура в серпні буде на 1–3 °C вищою за норму, а на півдні та сході країни в окремі періоди температура може сягнути +41 °C.