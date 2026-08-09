Погода в Украине 10 августа: до +33 °C и дожди

Женщины гуляют по городу с зонтиками во время летней жары. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 10 августа, ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не будет, однако на юго-востоке днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +24...+33 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине на 10 августа. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 10 августа

По прогнозу Укргидрометцентра, 10 августа в Украине будет переменная облачность. Осадков не ожидается, только на юго-востоке страны днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный, в западных областях — южный, со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит +11...+16 °C, днем — +24...+29 °C. На юге и юго-востоке страны будет теплее: ночью +16...+22 °C, а днём температура повысится до +28...+33 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 9 августа, в Украине ожидается переменная облачность, а в отдельных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. По данным синоптиков, днём температура воздуха будет колебаться от +22...+27 °C, а на юге и востоке местами достигнет +28...+33 °C. Прохладнее всего будет на севере, западе и в части центральных областей, тогда как самая тёплая погода ожидается на юге.

Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года в Украине ожидается погода теплее нормы с дефицитом осадков, а средняя температура составит +21...+26 °C. Самая сильная жара прогнозируется на юге и востоке, где в отдельные дни воздух будет прогреваться до +41 °C, тогда как на западе будет несколько прохладнее. Во второй половине месяца возможны ливни, грозы, шквалы и град, однако они не компенсируют общий дефицит осадков.