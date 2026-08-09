Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дожди и до +33 °C: синоптики прогнозируют возвращение жары в Украину завтра

Дожди и до +33 °C: синоптики прогнозируют возвращение жары в Украину завтра

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 17:44
Погода в Украине 10 августа: до +33 °C и дожди
Женщины гуляют по городу с зонтиками во время летней жары. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 10 августа, ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не будет, однако на юго-востоке днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +24...+33 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Україні на 10 серпня
Погода в Украине на 10 августа. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 10 августа

По прогнозу Укргидрометцентра, 10 августа в Украине будет переменная облачность. Осадков не ожидается, только на юго-востоке страны днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный, в западных областях — южный, со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит +11...+16 °C, днем — +24...+29 °C. На юге и юго-востоке страны будет теплее: ночью +16...+22 °C, а днём температура повысится до +28...+33 °C.

Читайте также:
null
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 9 августа, в Украине ожидается переменная облачность, а в отдельных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. По данным синоптиков, днём температура воздуха будет колебаться от +22...+27 °C, а на юге и востоке местами достигнет +28...+33 °C. Прохладнее всего будет на севере, западе и в части центральных областей, тогда как самая тёплая погода ожидается на юге.

Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года в Украине ожидается погода теплее нормы с дефицитом осадков, а средняя температура составит +21...+26 °C. Самая сильная жара прогнозируется на юге и востоке, где в отдельные дни воздух будет прогреваться до +41 °C, тогда как на западе будет несколько прохладнее. Во второй половине месяца возможны ливни, грозы, шквалы и град, однако они не компенсируют общий дефицит осадков.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации