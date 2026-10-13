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Головна Новини дня Дощі та до -3 °С: яка погода буде в Україні сьогодні

Дощі та до -3 °С: яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
13 жовтня 2026 06:33
Погода сьогодні, 13 жовтня 2026 року, в Україні — Укргідрометцентр
Чоловік йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Синоптики надали прогноз погоди в Україні на вівторок, 13 жовтня. Буде хмарно із проясненнями. У західних, східних, Житомирській, Вінницькій, а вдень ще й у Київській областях обійдеться без опадів. На решті території пройдуть дощі.

Про це з посиланням на Український гідрометеорологічний центр передає Новини.LIVE

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Яка погода буде в Україні 13 жовтня 

Погода в Україні 13 жовтня 2026 року
Карта "Погода в Україні 13 жовтня 2026 року". Фото: facebook.com/UkrHMC

Уночі та вранці в західних регіонах подекуди утвориться туман. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. 

Уночі найбільш прохолодно буде на заході: лише +1...+6 °С, а на поверхні ґрунту заморозки — 0...-3 °С. На півдні та південному сході ніч буде теплою: температура повітря — до +14 °С. В інших регіонах стовпчики термометрів уночі знизяться до +5...+10 °С. Удень очікується +12...+17 °С, а на південному сході — +18...+23 °С.

Погода в Києві та на Київщині

Хмарно із проясненнями. Уночі дощ, а вдень без опадів. Швидкість північно-західного вітру — 5–10 м/с. Уночі на Київщині похолодає до +5...+10 °С, а в Києві — до +8...+10 °С. Удень в області потеплішає до +12...+17 °С, а у столиці — до +12...+14 °С.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog повідомляв, якою буде погода в Україні на тижні 12–18 жовтня. Очікуються дощі та грози. Можливе зниження температури до 0 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog писав, що 12 жовтня геомагнітне поле Землі перебувало у збудженому стані. Магнітних бур не очікувалося. А от імовірність сонячного шторму була.

погода Укргідрометцентр прогнози прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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