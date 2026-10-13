Погода сегодня, 13 октября 2026 года, в Украине — Укргидрометцентр

Мужчина идет по улице под дождем. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Синоптики представили прогноз погоды в Украине на вторник, 13 октября. Будет облачно с прояснениями. В западных, восточных, Житомирской, Винницкой, а днём ещё и в Киевской областях осадков не ожидается. На остальной территории пройдут дожди.

Об этом со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр сообщает Новини.LIVE.

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Какая погода будет в Украине 13 октября

Карта "Погода в Украине 13 октября 2026 года". Фото: facebook.com/UkrHMC

Ночью и утром в западных регионах местами образуется туман. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью прохладнее всего будет на западе: всего +1...+6 °С, а на поверхности почвы заморозки — 0...-3 °С. На юге и юго-востоке ночь будет теплой: температура воздуха — до +14 °С. В других регионах столбики термометров ночью опустятся до +5...+10 °С. Днем ожидается +12...+17 °С, а на юго-востоке — +18...+23 °С.

Погода в Киеве и Киевской области

Облачно с прояснениями. Ночью дождь, а днем без осадков. Скорость северо-западного ветра — 5–10 м/с. Ночью в Киевской области похолодает до +5...+10 °С, а в Киеве — до +8...+10 °С. Днем в области потеплеет до +12...+17 °С, а в столице — до +12...+14 °С.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog сообщал, какой будет погода в Украине на неделе с 12 по 18 октября. Ожидаются дожди и грозы. Возможно понижение температуры до 0 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog писал, что 12 октября геомагнитное поле Земли находилось в возбужденном состоянии. Магнитных бурь не ожидалось. А вот вероятность солнечного шторма была.