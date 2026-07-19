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Головна Новини дня Дощі, грози та до +35 °С: прогноз погоди в Україні на завтра

Дощі, грози та до +35 °С: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 16:07
Україну накриють грози, град і спека до +35 °С: прогноз погоди на 20 липня
Люди йдуть містом під час літнього дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 20 липня, в Україні очікується контрастна погода: частину областей накриють дощі та грози, а на півдні й сході збережеться сильна спека. Подекуди синоптики прогнозують град і шквали вітру до 15–20 м/с. Максимальна температура повітря вдень сягатиме +35 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Погода в Україні на 20 липня
Карта температур/Meteoprog

Якою буде погода в Україні 20 липня

За прогнозом Meteoprog, у понеділок погодні умови в західних, північних та центральних областях визначатиме атмосферний фронт. Саме він принесе дощі, які супроводжуватимуться грозами. Вдень в окремих районах також можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

Водночас у південно-східних областях переважатиме суха погода без істотних опадів.

Вітер по всій території України буде переважно південного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме +14…+20 °С. У західних областях удень очікується +20…+26 °С, на більшій частині території країни — +26…+31 °С, а у східних та південних регіонах повітря прогріється до +30…+35 °С.

За прогностичними даними, протягом наступного тижня в Україні переважатиме нестійка погода. У третій декаді липня синоптична ситуація залишатиметься мінливою, із коливаннями температури повітря та атмосферного тиску. У більшості регіонів прогнозуються дощі різної інтенсивності, місцями — грози, град і поривчастий вітер.

Якою буде погода у Києві 20 липня

За даними Meteoprog, у понеділок, 20 липня, у Києві очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Істотних змін погодних умов протягом доби не прогнозується. Сонце періодично виходитиме з-за хмар.

Температура повітря вночі становитиме близько +19 °С, удень — +28 °С.

Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 2–5 м/с і суттєво не впливатиме на відчуття температури.

Атмосферний тиск становитиме 746 мм рт. ст., а відносна вологість повітря — близько 71%. За прогнозом Meteoprog, такі погодні умови збережуться впродовж усього дня.

Новини.LIVE інформували, що за прогнозом Українського гідрометцентру, 19 липня в західних, Житомирській і Вінницькій областях, а вдень також у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській очікуються дощі, грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с. На решті території країни істотних опадів не прогнозується. Температура повітря вдень становитиме +22…+27 °С на заході та +26…+31 °С в інших регіонах України.

Новини.LIVE також писали, що за довгостроковим прогнозом, липень в Україні буде теплим і спекотним, а температура повітря місцями підвищуватиметься до +33 °C. Водночас протягом місяця атмосферні фронти періодично приноситимуть короткочасні дощі та грози. Найвищі температури прогнозують для південних і східних областей, тоді як у більшості регіонів вдень повітря прогріватиметься до +26...+31 °C.

синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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