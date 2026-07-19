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Главная Новости дня Дожди, грозы и до +35 °С: прогноз погоды в Украине на завтра

Дожди, грозы и до +35 °С: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 16:07
Украину накроют грозы, град и жара до +35 °С: прогноз погоды на 20 июля
Люди идут по городу во время летнего дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 20 июля, в Украине ожидается переменчивая погода: в некоторых областях пройдут дожди и грозы, а на юге и востоке сохранится сильная жара. Местами синоптики прогнозируют град и порывы ветра до 15–20 м/с. Максимальная температура воздуха днем достигнет +35 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Погода в Україні на 20 липня
Карта температур/Meteoprog

Какая будет погода в Украине 20 июля

По прогнозу Meteoprog, в понедельник погодные условия в западных, северных и центральных областях будет определять атмосферный фронт. Именно он принесет дожди, которые будут сопровождаться грозами. Днем в отдельных районах также возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

В то же время в юго-восточных областях будет преобладать сухая погода без значительных осадков.

Ветер на всей территории Украины будет преимущественно южного и юго-западного направлений со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха ночью составит +14…+20 °С. В западных областях днем ожидается +20…+26 °С, на большей части территории страны — +26…+31 °С, а в восточных и южных регионах воздух прогреется до +30…+35 °С.

По прогнозным данным, в течение следующей недели в Украине будет преобладать переменчивая погода. В третьей декаде июля синоптическая ситуация будет оставаться изменчивой, с колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления. В большинстве регионов прогнозируются дожди различной интенсивности, местами — грозы, град и порывистый ветер.

Какая будет погода в Киеве 20 июля

По данным Meteoprog, в понедельник, 20 июля, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Существенных изменений погодных условий в течение суток не прогнозируется. Солнце будет периодически выглядывать из-за облаков.

Температура воздуха ночью составит около +19 °С, днём — +28 °С.

Ветер будет западного направления со скоростью 2–5 м/с и существенно не повлияет на ощущение температуры.

Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха — около 71%. По прогнозу Meteoprog, такие погодные условия сохранятся в течение всего дня.

Новини.LIVE сообщали, что, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 19 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях, а днем также в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалы до 15–20 м/с. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем составит +22…+27 °С на западе и +26…+31 °С в других регионах Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что, согласно долгосрочному прогнозу, июль в Украине будет теплым и жарким, а температура воздуха местами будет подниматься до +33 °C. В то же время в течение месяца атмосферные фронты будут периодически приносить кратковременные дожди и грозы. Самые высокие температуры прогнозируются для южных и восточных областей, тогда как в большинстве регионов днем воздух будет прогреваться до +26...+31 °C.

синоптик прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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