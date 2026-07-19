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Головна Новини дня Гідрометцентр спрогнозував значні дощі і грози в Україні сьогодні

Гідрометцентр спрогнозував значні дощі і грози в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 07:09
Гідрометцентр спрогнозував значні дощі і грози в Україні сьогодні
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на неділю, 19 липня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. У західних, Житомирській та Вінницькій областях, а вдень і Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях пройдуть помірні, і подекуди значні дощі і грози. В окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Про це у суботу, 18 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 19 липня 

Погода в Україні 19 липня 2026 року
Карта "Погода в Україні 19 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно південній, а в західних областях північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +13...+18 °С, на узбережжі морів до +21 °С. Вдень очікується +26...+31 °С, у західних областях +22...+27 °С.

Температура в Україні вдень 19 липня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 19 липня 2026 року

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність.Ніч пройшла без опадів, вдень місцями буде короткочасний дощ та гроза.

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Вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.

Тим часом у Києві вночі +15...+17 °С, вдень +29...+31 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 19 липня липня антициклон не допускатиме дощів над більшості областей України, тож буде сухо та сонячно. Вона пише, що грозові дощі будуть лише на заході і тільки ввечері 19 липня можуть дійти до Житомирщини та Вінничини.

Щодо температури повітря, то у денні години, як прогнозує Діденко, в Україні буде +24...+29 °С, і місцями +29...+31 °С.

Тим часом у Києві 19 липня переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря у неділю буде аж до +30 °С.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 18 липня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні прогнозують періоди підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися кількома сильними геомагнітними сплесками. Такі явища здатні впливати на самопочуття деяких людей, а також на роботу технічних систем. 

Також ми писали, що через літню спеку ризики для здоров'я суттєво зростають не лише серед людей похилого віку, але й серед молоді. Високі температури можуть спровокувати серйозні ускладнення.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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