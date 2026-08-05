80 °C у салоні: медики нагадали водіям, чому не можна залишати дітей в авто

Сильна спека. Колаж Новини.LIVE

Влітку зачинений автомобіль перетворюється на смертельну пастку, де повітря може піднятися майже до неймовірних 80 градусів. Медики нагадають, що будь-яка зупинка "на хвилинку" біля магазину ризикує закінчитися трагедією.Адже організм дитини чи тварини перегрівається за лічені хвилини.

Про це заявила сімейна лікарка Олександра Мельничук в ефірі День.LIVE.

Катастрофічна швидкість нагрівання у салоні авто

Автівка працює як справжній парниковий ефект, і температура всередині стрибає вгору з перших же секунд.

"Це дуже страшна ситуація, яка виникає кожного літа. Ніхто з батьків не хотів би спеціально допустити таку ситуацію, воно просто так вийшло, не подумавши. Але насправді треба ніколи не залишати ні дітей, ні домашніх тварин, ні людей літнього віку, в автомобілі", — заявила Олександра Мельничук.

Безпорадність замкнених пасажирів

Найстрашніше те, що малюки, старенькі або домашні улюбленці просто фізично не здатні врятуватися самостійно, коли всередині починається пекло.

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"Тому що насправді автомобіль супершвидко нагрівається, там буквально до 80 градусів може нагріватися. І ні дитина, ні домашня тварина, вони не можуть вийти з машини самостійно, вони не можуть якось попередити, і врятуватися з машини. Тому це взагалі заборонено, я б сказала, залишати діток. Краще вже взяти їх з собою", — додала лікарка.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Німеччині спека розплавила рейки трамваїв. У місті Лейпциг зупиняли рух трамваї на кілька днів. Це відбулося через те, що герметик у рейках і стрілках розплавився між асфальтом та бетоном.

Також ми повідомляли, що через аномальну спеку в Європі лише у Франції за тиждень загинули майже 3000 людей. І навіть ці цифри залишаються попередніми і можуть зрости після завершення остаточного аналізу всіх даних.