80 °C в салоне: медики напомнили водителям, почему нельзя оставлять детей в машине

Сильная жара. Коллаж Новини.LIVE

Летом закрытый автомобиль превращается в смертельную ловушку, где температура воздуха может подняться почти до невероятных 80 градусов. Медики напоминают, что любая остановка «на минутку» возле магазина может обернуться трагедией. Ведь организм ребёнка или животного перегревается за считанные минуты.

Об этом заявила семейный врач Александра Мельничук в эфире День.LIVE.

Катастрофическая скорость нагрева в салоне автомобиля

Автомобиль работает как настоящий парниковый эффект, и температура внутри стремительно растет с первых же секунд.

"Это очень страшная ситуация, которая возникает каждое лето. Никто из родителей не хотел бы специально допустить такую ситуацию, это просто так получилось, не задумываясь. Но на самом деле никогда нельзя оставлять ни детей, ни домашних животных, ни пожилых людей в автомобиле",— заявила Александра Мельничук.

Беспомощность запертых пассажиров

Самое страшное то, что малыши, пожилые люди или домашние питомцы просто физически не способны спастись самостоятельно, когда внутри начинается ад.

Читайте также:

"Потому что на самом деле автомобиль очень быстро нагревается, там температура может подниматься буквально до 80 градусов. И ни ребенок, ни домашнее животное не могут выйти из машины самостоятельно, они не могут как-то предупредить и спастись из машины. Поэтому это вообще запрещено, я бы сказала, оставлять детей. Лучше уж взять их с собой", — добавила врач.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Германии жара расплавила рельсы трамваев. В Лейпциге движение трамваев приостановили на несколько дней. Это произошло из-за того, что герметик в рельсах и стрелках расплавился между асфальтом и бетоном.

Также мы сообщали, что из-за аномальной жары в Европе только во Франции за неделю погибли почти 3000 человек. И даже эти цифры остаются предварительными и могут вырасти после завершения окончательного анализа всех данных.