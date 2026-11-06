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Головна Новини дня До -6°C та сніг: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

До -6°C та сніг: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
6 листопада 2026 14:53
Погода 7 листопада: Укргідрометцентр прогнозує сніг, ожеледицю та морози Новини.LIVE
Люди на зупинці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 7 листопада, в Україні очікується похолодання з нічними морозами, невеликим снігом та ожеледицею на дорогах. Найнижча температура буде в західних областях, де вночі стовпчики термометрів опустяться до -6 °C, тоді як удень по всій країні прогнозують від 0 до +6 °C.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Украине
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

В Україні 7 листопада очікуються сніг і ожеледиця

За даними синоптиків, у суботу переважатиме хмарна погода з проясненнями. Уночі на більшості території країни, крім західних областей, прогнозують невеликий сніг.

Удень опади можливі в центральних, південних і східних регіонах, де очікується невеликий сніг, а на півдні та сході — місцями сніг із дощем.

У північних, центральних і східних областях уночі та вранці на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Водіям варто враховувати погіршення дорожніх умов.

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Вітер північно-західний та північний, швидкістю 5–10 м/с. У південній частині країни вдень місцями прогнозують пориви до 15–18 м/с.

Уночі температура в Україні коливатиметься від +2 до -3 °C. Найхолодніше буде в західних областях, де очікується від -1 до -6 °C.

Удень по всій країні повітря прогріється до 0…+6 °C.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що синоптик Ігор Кібальчич прогнозував перший мокрий сніг на 6–7 листопада. Опади очікувалися переважно в північних, північно-східних областях та Карпатах. Місцями міг утворитися тимчасовий сніговий покрив завтовшки до чотирьох сантиметрів.

Також Новини.LIVE писав, що в другій половині листопада очікується поступове похолодання. Після 15 листопада денна температура може знизитися до +3…+5 °C. Наприкінці місяця прогнозували нічні морози до -2 °C.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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