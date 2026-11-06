Люди на остановке. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В субботу, 7 ноября, в Украине ожидается похолодание с ночными морозами, небольшим снегом и гололедицей на дорогах. Самая низкая температура будет в западных областях, где ночью столбики термометров опустятся до -6 °C, тогда как днем по всей стране прогнозируют от 0 до +6 °C.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Украине 7 ноября ожидаются снег и гололедица

По данным синоптиков, в субботу будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, кроме западных областей, прогнозируют небольшой снег.

Днем осадки возможны в центральных, южных и восточных регионах, где ожидается небольшой снег, а на юге и востоке — местами снег с дождем.

В северных, центральных и восточных областях ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Водителям стоит учитывать ухудшение дорожных условий.

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Ветер северо-западный и северный, скоростью 5–10 м/с. В южной части страны днем местами прогнозируют порывы до 15–18 м/с.

Ночью температура в Украине будет колебаться от +2 до -3 °C. Холоднее всего будет в западных областях, где ожидается от -1 до -6 °C.

Днем по всей стране воздух прогреется до 0…+6 °C.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал первый мокрый снег на 6–7 ноября. Осадки ожидались преимущественно в северных, северо-восточных областях и Карпатах. Местами мог образоваться временный снежный покров толщиной до четырех сантиметров.

Также Новини.LIVE писал, что во второй половине ноября ожидается постепенное похолодание. После 15 ноября дневная температура может снизиться до +3…+5 °C. В конце месяца прогнозировали ночные морозы до -2 °C.