Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня До +21 °C і без опадів: прогноз погоди в Україні на завтра

До +21 °C і без опадів: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
24 жовтня 2026 16:53
Погода 25 жовтня: де в Україні буде до +21 °C Новини.LIVE
Люди гуляють в парку восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні в неділю, 25 жовтня, переважатиме суха та тепла погода. У більшості областей опадів не прогнозують, проте на заході вночі місцями можливий невеликий дощ і туман. Удень повітря прогріється до +21 °C, найтепліше буде у південних регіонах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Реклама
Погода в Україні на 25 жовтня
Карта температур: meteoprog.com

Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня

У західних областях уночі місцями можливий невеликий дощ, тоді як удень істотних опадів не очікується. В окремих районах утвориться туман. Уночі вітер буде змінного напрямку, а вдень дутиме з південного сходу зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °C, удень — +12…+17 °C.

На півночі України прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с. У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +6…+11 °C, а вдень становитиме +12…+17 °C.

У центральних областях утримається суха погода без опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +6…+11 °C, а вдень повітря прогріється до +13…+18 °C.

Читайте також:

На півдні України та в Криму очікується суха й тепла погода без опадів. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме +8…+13 °C, а вдень підвищиться до +16…+21 °C.

У східних областях прогнозують мінливу хмарність без опадів. Південно-східний вітер посилюватиметься до 7–12 м/с. У нічний час температура повітря становитиме +5…+10 °C, а вдень — +12…+17 °C.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці жовтня в Україні очікується відчутніше похолодання, а денна температура в окремих регіонах знизиться до +9…+11 °C. Уночі стовпчики термометрів місцями опускатимуться до +1…+2 °C, а в Карпатах можливий перший сніг. Водночас середня температура протягом місяця, за прогнозом, перевищуватиме кліматичну норму на 1–2 градуси.

Новини.LIVE писали, що наприкінці жовтня геомагнітна активність має знизитися: на 28 жовтня прогнозують слабкі магнітні збурення. Водночас фахівці попереджають, що сонячна активність може змінюватися, тому прогнози варто перевіряти повторно. Метеозалежним людям радять стежити за самопочуттям, повноцінно відпочивати та уникати надмірних фізичних навантажень.

погода осінь жовтень прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації