Люди гуляють в парку восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні в неділю, 25 жовтня, переважатиме суха та тепла погода. У більшості областей опадів не прогнозують, проте на заході вночі місцями можливий невеликий дощ і туман. Удень повітря прогріється до +21 °C, найтепліше буде у південних регіонах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Карта температур: meteoprog.com

Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня

У західних областях уночі місцями можливий невеликий дощ, тоді як удень істотних опадів не очікується. В окремих районах утвориться туман. Уночі вітер буде змінного напрямку, а вдень дутиме з південного сходу зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °C, удень — +12…+17 °C.

На півночі України прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с. У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +6…+11 °C, а вдень становитиме +12…+17 °C.

У центральних областях утримається суха погода без опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +6…+11 °C, а вдень повітря прогріється до +13…+18 °C.

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На півдні України та в Криму очікується суха й тепла погода без опадів. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме +8…+13 °C, а вдень підвищиться до +16…+21 °C.

У східних областях прогнозують мінливу хмарність без опадів. Південно-східний вітер посилюватиметься до 7–12 м/с. У нічний час температура повітря становитиме +5…+10 °C, а вдень — +12…+17 °C.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці жовтня в Україні очікується відчутніше похолодання, а денна температура в окремих регіонах знизиться до +9…+11 °C. Уночі стовпчики термометрів місцями опускатимуться до +1…+2 °C, а в Карпатах можливий перший сніг. Водночас середня температура протягом місяця, за прогнозом, перевищуватиме кліматичну норму на 1–2 градуси.

Новини.LIVE писали, що наприкінці жовтня геомагнітна активність має знизитися: на 28 жовтня прогнозують слабкі магнітні збурення. Водночас фахівці попереджають, що сонячна активність може змінюватися, тому прогнози варто перевіряти повторно. Метеозалежним людям радять стежити за самопочуттям, повноцінно відпочивати та уникати надмірних фізичних навантажень.