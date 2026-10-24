Люди гуляют в парке осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 25 октября, будет преобладать сухая и теплая погода. В большинстве областей осадков не прогнозируется, однако на западе ночью местами возможен небольшой дождь и туман. Днем температура воздуха достигнет +21 °C, теплее всего будет в южных регионах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Карта температур: meteoprog.com

Прогноз погоды в Украине на 25 октября

В западных областях ночью местами возможен небольшой дождь, тогда как днем существенных осадков не ожидается. В отдельных районах образуется туман. Ночью ветер будет переменного направления, а днём будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днём — +12…+17 °C.

На севере Украины прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 5–10 м/с. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+11 °C, а днем составит +12…+17 °C.

В центральных областях сохранится сухая погода без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать +6…+11 °C, а днем воздух прогреется до +13…+18 °C.

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На юге Украины и в Крыму ожидается сухая и теплая погода без осадков. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +8…+13 °C, а днем повысится до +16…+21 °C.

В восточных областях прогнозируется переменная облачность без осадков. Юго-восточный ветер будет усиливаться до 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +5…+10 °C, а днём — +12…+17 °C.

Новини.LIVE сообщали, что в конце октября в Украине ожидается более заметное похолодание, а дневная температура в отдельных регионах снизится до +9…+11 °C. Ночью столбики термометров местами опускались до +1…+2 °C, а в Карпатах возможен первый снег. В то же время средняя температура в течение месяца, по прогнозу, будет превышать климатическую норму на 1–2 градуса.

Новини.LIVE писали, что в конце октября геомагнитная активность должна снизиться: на 28 октября прогнозируются слабые магнитные возмущения. В то же время специалисты предупреждают, что солнечная активность может меняться, поэтому прогнозы стоит проверять повторно. Метеозависимым людям рекомендуют следить за самочувствием, полноценно отдыхать и избегать чрезмерных физических нагрузок.