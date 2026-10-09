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Головна Новини дня До +19 °С і без дощів: погода в Києві на завтра

До +19 °С і без дощів: погода в Києві на завтра

Ua ru
9 жовтня 2026 18:27
Погода в Києві 10 жовтня: синоптики прогнозують до +19 °С та без опадів
Київський пішоходний міст. Фото: travels.in.ua

У суботу, 10 жовтня, у Києві та Київській області очікується суха осіння погода з мінливою хмарністю. Опадів синоптики не прогнозують, а вдень у столиці температура повітря підніметься до +17...+19 °С, тоді як у Київській області буде дещо прохолодніше й місцями стовпчики термометрів покажуть +14 °С.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Украине
Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 10 жовтня

За прогнозом синоптиків, у столиці протягом дня спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Уночі температура повітря в Києві становитиме +7...+9 °С. У денні години потеплішає до +17...+19 °С.

Вітер очікується південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

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На Київщині 10 жовтня також прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Уночі температура по області коливатиметься від +4 °С до +9 °С. Удень повітря прогріється до +14...+19 °С.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що на вихідних, 10–11 жовтня, в Україні очікується потепління до +26 °С. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, субота буде сухою, а в неділю дощі пройдуть у західних і північних областях та на Вінниччині. Найвищу температуру прогнозують на півдні країни, тоді як на заході похолодає до +10...+13 °С.

Також Новини.LIVE писав, що зима в Україні може бути теплішою за кліматичну норму. За попередніми прогнозами, грудень і лютий очікуються відносно м'якими, тоді як у січні ймовірніші морози та снігопади.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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