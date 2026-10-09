Погода в Киеве 10 октября: синоптики прогнозируют до +19 °С и отсутствие осадков

Киевский пешеходный мост. Фото: travels.in.ua

В субботу, 10 октября, в Киеве и Киевской области ожидается сухая осенняя погода с переменной облачностью. Осадков синоптики не прогнозируют, а днем в столице температура воздуха поднимется до +17...+19 °С, тогда как в Киевской области будет несколько прохладнее и местами столбики термометров покажут +14 °С.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 10 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 10 октября

По прогнозу синоптиков, в столице в течение дня будет наблюдаться переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха в Киеве составит +7...+9 °С. В дневные часы потеплеет до +17...+19 °С.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

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В Киевской области 10 октября также прогнозируют переменную облачность без осадков.

Ночью температура по области будет колебаться от +4 °С до +9 °С. Днем воздух прогреется до +14...+19 °С.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в выходные, 10–11 октября, в Украине ожидается потепление до +26 °С. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, суббота будет сухой, а в воскресенье дожди пройдут в западных и северных областях, а также в Винницкой области. Самую высокую температуру прогнозируют на юге страны, тогда как на западе похолодает до +10...+13 °С.

Также Новини.LIVE писал, что зима в Украине может быть теплее климатической нормы. По предварительным прогнозам, декабрь и февраль ожидаются относительно мягкими, тогда как в январе более вероятны морозы и снегопады.