Україна
Головна Новини дня Дніпропетровщину атакували дрони — постраждали люди

Дніпропетровщину атакували дрони — постраждали люди

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 08:27
Російські війська атакували Нікопольський і Синельниківський райони
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські війська протягом доби здійснили серію атак по населених пунктах Дніпропетровської області, застосовуючи FPV-дрони, безпілотники та артилерію. Під вогнем опинилися кілька районів, зафіксовані руйнування та поранені мирні жителі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Читайте також:

Наслідки російських атак по Дніпропетровській області

На Нікопольщині агресор вдарив по районному центру та Покровській громаді, використовуючи артилерію й FPV-дрон. У Дніпровському районі ворог спрямував безпілотник на Солонянську громаду, внаслідок чого було пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Обстріли Дніпропетровської області
Руїни будинку. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Вранці російська армія атакувала БпЛА Зайцівську громаду Синельниківського району. Унаслідок удару спалахнула пожежа. Також з'ясувалося, що напередодні противник влучив безпілотником по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок цієї атаки постраждали двоє людей: 41-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 38-річний чоловік проходитиме лікування амбулаторно. Окрім цього, було пошкоджено легковий автомобіль.

Війна в Дніпропетровській області
Автомобіль після атаки дрона. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ще один удар зафіксували надвечір у Зеленодольській громаді Криворізького району, куди ворог поцілив FPV-дроном. Там зазнали пошкоджень приватний будинок і гараж.

За інформацією сил протиповітряної оборони, на території Дніпропетровської області вдалося знищити п'ять ворожих безпілотників.

Дніпропетровська область була під російськими обстрілами та дроновими атаками й вчора, 15 січня.

Нагадаємо, в Україні тривають масштабні відключення електроенергії. Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук відповіла, чи захищені головні енергооб'єкти України від російських атак

Дніпропетровська область обстріли Нікополь дрони війна в Україні жертви
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
