Російські війська атакували Нікопольський і Синельниківський райони

Російські війська протягом доби здійснили серію атак по населених пунктах Дніпропетровської області, застосовуючи FPV-дрони, безпілотники та артилерію. Під вогнем опинилися кілька районів, зафіксовані руйнування та поранені мирні жителі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наслідки російських атак по Дніпропетровській області

На Нікопольщині агресор вдарив по районному центру та Покровській громаді, використовуючи артилерію й FPV-дрон. У Дніпровському районі ворог спрямував безпілотник на Солонянську громаду, внаслідок чого було пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Вранці російська армія атакувала БпЛА Зайцівську громаду Синельниківського району. Унаслідок удару спалахнула пожежа. Також з'ясувалося, що напередодні противник влучив безпілотником по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок цієї атаки постраждали двоє людей: 41-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 38-річний чоловік проходитиме лікування амбулаторно. Окрім цього, було пошкоджено легковий автомобіль.

Ще один удар зафіксували надвечір у Зеленодольській громаді Криворізького району, куди ворог поцілив FPV-дроном. Там зазнали пошкоджень приватний будинок і гараж.

За інформацією сил протиповітряної оборони, на території Дніпропетровської області вдалося знищити п'ять ворожих безпілотників.

Дніпропетровська область була під російськими обстрілами та дроновими атаками й вчора, 15 січня.

Нагадаємо, в Україні тривають масштабні відключення електроенергії. Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук відповіла, чи захищені головні енергооб'єкти України від російських атак.