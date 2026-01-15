Відео
Україна
Нікополь вночі обстріляли з артилерії — пошкоджені будинки

Нікополь вночі обстріляли з артилерії — пошкоджені будинки

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 08:25
На Дніпропетровщині ППО збила два ворожі безпілотники
Пошкодження житлового будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Увечері в середу, 14 січня, російська армія атакувала безпілотниками Новопільську громаду Криворізького району Дніпропетровської області. Внаслідок удару зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури. Деталі руйнувань уточнюються відповідними службами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Читайте також:

Обстріли Дніпропетровщини — що відомо

У нічний час під ворожий обстріл потрапив Нікополь. Окупанти били з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки, господарську споруду та гараж. Також зафіксовано ураження газогону.

null
Пошкодження будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА 
null
Дірки в огорожі від удару. Фото: Дніпропетровська ОВА

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Водночас в області працювали сили протиповітряної оборони. Захисники неба знищили два ворожі безпілотники, повідомили у Повітряному командуванні.

Нагадаємо, також Дніпропетровська область була під російськими обстрілами й 13 та 14 січня. 

Внаслідок російських атак є постраждалі та руйнування цивільних об'єктів.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
