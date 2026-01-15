На Днепропетровщине ПВО сбила два вражеских беспилотника

Повреждения жилого дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Вечером в среду, 14 января, российская армия атаковала беспилотниками Новопольскую громаду Криворожского района Днепропетровской области. В результате удара зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры. Детали разрушений уточняются соответствующими службами.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Обстрелы Днепропетровщины — что известно

В ночное время под вражеский обстрел попал Никополь. Оккупанты били из тяжелой артиллерии. В результате обстрела повреждены три частных жилых дома, хозяйственная постройка и гараж. Также зафиксировано поражение газопровода.

Повреждения дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Дырки в ограждении от удара. Фото: Днепропетровская ОГА

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В то же время в области работали силы противовоздушной обороны. Защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника, сообщили в Воздушном командовании.

Напомним, также Днепропетровская область была под российскими обстрелами и 13 и 14 января.

В результате российских атак есть пострадавшие и разрушения гражданских объектов.