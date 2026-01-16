Российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Российские войска в течение суток совершили серию атак по населенным пунктам Днепропетровской области, применяя FPV-дроны, беспилотники и артиллерию. Под огнем оказались несколько районов, зафиксированы разрушения и ранены мирные жители.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Последствия российских атак по Днепропетровской области

На Никопольщине агрессор ударил по районному центру и Покровской громаде, используя артиллерию и FPV-дрон. В Днепровском районе враг направил беспилотник на Солонянскую громаду, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры.

Руины дома. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Утром российская армия атаковала БпЛА Зайцевскую громаду Синельниковского района. В результате удара вспыхнул пожар. Также выяснилось, что накануне противник попал беспилотником по Маломихайловской общине Синельниковского района. В результате этой атаки пострадали два человека: 41-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 38-летний мужчина будет проходить лечение амбулаторно. Кроме этого, был поврежден легковой автомобиль.

Автомобиль после атаки дрона. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Еще один удар зафиксировали вечером в Зеленодольской громаде Криворожского района, куда враг попал FPV-дроном. Там получили повреждения частный дом и гараж.

По информации сил противовоздушной обороны, на территории Днепропетровской области удалось уничтожить пять вражеских беспилотников.

Днепропетровская область была под российскими обстрелами и дроновыми атаками и вчера, 15 января.

