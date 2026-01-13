Відео
Україна
Дніпро без світла — будинки підключають до генераторів

Дніпро без світла — будинки підключають до генераторів

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 03:09
До будинків мешканців Дніпра почали підключати величезні генератори, повідомив мер Філатов
Підключення промислового генератора до житлового будинку у Дніпрі. Фото: Скриншот

У Дніпрі багатоповерхівки почали живити напряму від величезних промислових генераторів. Таке рішення ухвалили через складнощі, що виникли у енергокомпаній у кількох районах лівобережжя після масштабної атаки російських окупантів.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов у своєму Телеграмі.

Читайте також:

Як працює схема для мешканців

До будинків підвозять величезні генератори, а кабелі тягнуть просто до під’їздів. Люди отримують світло безпосередньо від дизельних установок. За його словами, це тимчасовий вихід, поки енергетики шукають спосіб відновити стабільне живлення.

Температура на вулиці зараз -12 градусів. Паливо замерзає. Енергетики працюють без відпочинку вже понад 72 години. Дехто засинає просто на морозі, повідомив Філатов

"Робимо все, що можемо", — сказав мер міста, ґречно подякувавши всім енергетикам за героїчну працю. 

Нагадаємо, що окупанти РФ атакували Запорізьку та Дніпропетровську області КАБами в ніч проти 11 січня. Знеструмлення сталось в обох областях.

Також окупанти атакували Дніпро й в ніч проти 10 січня. Постраждали люди, частина міста лишилася без світла.

Дніпро окупанти Борис Філатов генератори війна в Україні атака блекаут
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
