До будинків мешканців Дніпра почали підключати величезні генератори, повідомив мер Філатов

Підключення промислового генератора до житлового будинку у Дніпрі. Фото: Скриншот

У Дніпрі багатоповерхівки почали живити напряму від величезних промислових генераторів. Таке рішення ухвалили через складнощі, що виникли у енергокомпаній у кількох районах лівобережжя після масштабної атаки російських окупантів.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов у своєму Телеграмі.

Як працює схема для мешканців

До будинків підвозять величезні генератори, а кабелі тягнуть просто до під’їздів. Люди отримують світло безпосередньо від дизельних установок. За його словами, це тимчасовий вихід, поки енергетики шукають спосіб відновити стабільне живлення.

Температура на вулиці зараз -12 градусів. Паливо замерзає. Енергетики працюють без відпочинку вже понад 72 години. Дехто засинає просто на морозі, повідомив Філатов

"Робимо все, що можемо", — сказав мер міста, ґречно подякувавши всім енергетикам за героїчну працю.

Нагадаємо, що окупанти РФ атакували Запорізьку та Дніпропетровську області КАБами в ніч проти 11 січня. Знеструмлення сталось в обох областях.

Також окупанти атакували Дніпро й в ніч проти 10 січня. Постраждали люди, частина міста лишилася без світла.