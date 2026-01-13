Видео
Главная Новости дня Днепр без света — дома подключают к генераторам

Днепр без света — дома подключают к генераторам

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 03:09
К домам жителей Днепра начали подключать огромные генераторы, сообщил мэр Филатов
Подключение промышленного генератора к жилому дому в Днепре. Фото: Скриншот

В Днепре многоэтажки начали питать напрямую от огромных промышленных генераторов. Такое решение приняли из-за сложностей, возникших у энергокомпаний в нескольких районах левобережья после масштабной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в своем Телеграмме.

Читайте также:

Как работает схема для жителей

К домам подвозят огромные генераторы, а кабели тянут прямо к подъездам. Люди получают свет непосредственно от дизельных установок. По его словам, это временный выход, пока энергетики ищут способ восстановить стабильное питание.

Температура на улице сейчас -12 градусов. Топливо замерзает. Энергетики работают без отдыха уже более 72 часов. Некоторые засыпают прямо на морозе, сообщил Филатов

"Делаем все, что можем", — сказал мэр города, искренне поблагодарив всех энергетиков за героический труд.

Напомним, что оккупанты РФ атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области КАБами в ночь на 11 января. Обесточивание произошло в обеих областях.

Также оккупанты атаковали Днепр и в ночь на 10 января. Пострадали люди, часть города осталась без света.

Днепр оккупанты Борис Филатов генераторы война в Украине атака блэкаут
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
