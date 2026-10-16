Вартість дизелю та газу на АЗС України: актуальні ціни SOCAR, WOG 16 жовтня

Стела з цінами на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Український ринок пального 16 жовтня відзначився новим стрибком цін. Найбільші мережі АЗС різко підняли вартість дизелю та автогазу, а от бензин в ціні поки що не змінився. Газ на деяких заправках уже подолав позначку у 50 гривень, а дизель подекуди додав в ціні у понад 1,5 грн за літр.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Стрибок цін на автогаз в Україні 16 жовтня

Автомобільний газ та дизель продовжують стрімко дорожчати на вітчизняних автозаправних станціях. Відтак 16 жовтня одразу кілька АЗС суттєво підняли цінники. Найпомітнішим став стрибок вартості автогазу, який на заправках WOG та SOCAR подолав позначку в 50 гривень за літр.

На станціях SOCAR цей вид пального додав одразу 2 гривні, а на WOG вартість зросла на 1 гривню. Також на 1 гривню збільшила ціну газу "Укрнафта", тоді як мережа UPG обмежилася мінімальним підвищенням на 2 копійки.

Але ціни на базові марки бензину, зокрема А-95, у великих мережах наразі залишилася без змін.

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Хвиля підвищення цін також стосується дизельного пального. Найбільше подорожчання встановила мережа WOG, де літр звичайного дизелю (Євро-5) та преміального (Mustang) подорожчав на 1,60 грн. Решта великих операторів підняли вартість ДП в середньому на одну гривню.

Актуальні ціни на АЗС (16 жовтня)

SOCAR

Газ: 50,90 грн (+2 грн)

ДП NANO Extro: 106,00 грн (+1 грн)

ДП NANO: 105,00 грн (+1 грн)

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

WOG

Газ: 50,50 грн (+1 грн)

ДП Mustang: 103,90 грн (+1,60 грн)

ДП Євро-5: 102,50 грн (+1,60 грн)

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

OKKO

Газ: 49,90 грн

ДП Pulls: 104,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 100,90 грн (+1 грн)

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

"Укрнафта"

Газ: 47,90 грн (+1 грн)

ДП (Energy): 100,90 грн (+1 грн)

ДП: 98,90 грн (+1 грн)

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

UPG

Газ: 48,90 грн (+2 коп.)

ДП upgDIESEL: 101,90 грн (+1 грн)

ДП EURO DIESEL: 99,88 грн (+98 коп.)

Бензин UPG 100: 99,90 грн

Бензин UPG 95: 91,90 грн

Бензин A-95: 88,90 грн

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