Табло с ценами на АЗС. Фото: Новини.LIVE

16 октября на украинском рынке топлива произошёл новый скачок цен. Крупнейшие сети АЗС резко повысили стоимость дизельного топлива и автогаза, а вот цена на бензин пока не изменилась. Газ на некоторых заправках уже превысил отметку в 50 гривен, а дизельное топливо местами подорожало более чем на 1,5 грн за литр.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Резкий скачок цен на автогаз в Украине 16 октября

Автогаз и дизельное топливо продолжают стремительно дорожать на отечественных автозаправочных станциях. Так, 16 октября сразу несколько АЗС существенно подняли цены. Наиболее заметным стал скачок стоимости автогаза, который на заправках WOG и SOCAR превысил отметку в 50 гривен за литр.

На станциях SOCAR этот вид топлива подорожал сразу на 2 гривны, а на WOG стоимость выросла на 1 гривну. Также на 1 гривну повысила цену на газ«Укрнафта», тогда как сеть UPG ограничилась минимальным повышением на 2 копейки.

Однако цены на базовые марки бензина, в частности А-95, в крупных сетях пока остались без изменений.

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Волна повышения цен также коснулась дизельного топлива. Наибольшее подорожание зафиксировала сеть WOG, где литр обычного дизельного топлива (Евро-5) и премиального (Mustang) подорожал на 1,60 грн. Остальные крупные операторы подняли стоимость дизельного топлива в среднем на одну гривну.

Актуальные цены на АЗС (16 октября)

SOCAR

Газ: 50,90 грн (+2 грн)

Дизельное топливо NANO Extro: 106,00 грн (+1 грн)

Дизельное топливо NANO: 105,00 грн (+1 грн)

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

WOG

Газ: 50,50 грн (+1 грн)

Дизельное топливо Mustang: 103,90 грн (+1,60 грн)

Дизельное топливо Евро-5: 102,50 грн (+1,60 грн)

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

OKKO

Газ: 49,90 грн

ДП Pulls: 104,90 грн (+1 грн)

Дизельное топливо «Евро»: 100,90 грн (+1 грн)

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

«Укрнафта»

Газ: 47,90 грн (+1 грн)

ДП (Energy): 100,90 грн (+1 грн)

ДП: 98,90 грн (+1 грн)

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

UPG

Газ: 48,90 грн (+2 коп.)

ДП upgDIESEL: 101,90 грн (+1 грн)

Дизельное топливо EURO DIESEL: 99,88 грн (+98 коп.)

Бензин UPG 100: 99,90 грн

Бензин UPG 95: 91,90 грн

Бензин A-95: 88,90 грн

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре в результате российских ударов в Украине были уничтожены четыре крупные нефтебазы ведущих операторов, в частности компаний KLO и WOG. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн подчеркнул острую необходимость создания стратегического резерва топлива, однако отметил, что хранение ресурсов в открытых наземных резервуарах в условиях войны больше не работает.

Под серьёзной угрозой оказалась логистика топлива в прифронтовые города, а именно: Кривой Рог, Запорожье и Днепр. По словам аналитика Дмитрия Леушкина, дороги в Днепр и Запорожье необходимо срочно перекрыть антидроновыми сетками для обеспечения безопасного проезда автоцистерн.