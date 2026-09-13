Денис "Редіс" Прокопенко очолив угруповання "Азов"

Денис "Редіс" Прокопенко. Фото: ГК ЗСУ

Бригадний генерал і Герой України Денис "Редіс" Прокопенко очолив угруповання військ "Азов", яке має посилити українські позиції на Донеччині. Прокопенко служить у підрозділі з 2014 року та брав участь у боях за Мар’їнку, Іловайськ і в обороні Маріуполя.

Про це 13 вересня повідомили у 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов", інформує Новини.LIVE.

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Прокопенко очолив угруповання військ "Азов"

Зазначається, що угруповання має посилити українські позиції на Донеччині.

Денис Прокопенко розпочав службу в батальйоні "Азов" 11 липня 2014 року. Він брав участь у бойових операціях літньо-осінньої кампанії, зокрема в боях за Мар’їнку та Іловайськ, а також в обороні Маріуполя.

Під час Павлопіль-Широкинської наступальної операції Прокопенко командував 1-ю ротою. У 2017 році, у віці 26 років, він став командиром полку "Азов".

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На цій посаді Прокопенко приділяв значну увагу підготовці військовослужбовців. За його сприяння організовували сержантські та офіцерські курси, а також командно-штабні навчання. Окрему увагу приділяли медичній та вогневій підготовці.

Що відомо про Дениса Прокопенка

У 2020 році Денис Прокопенко вступив до Національного університету оборони України за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями військових частин механізованих і танкових військ".

Під час оборони Маріуполя 19 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський надав Прокопенку звання Героя України за особисту мужність і героїзм.

Одним із ключових результатів його командування стало переформатування "Азову" з добровольчого підрозділу на професійне бойове з’єднання.

7 квітня 2025 року Дениса Прокопенка призначили командиром 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". 13 вересня 2026 року бригадний генерал очолив угруповання військ "Азов".

Як писали Новини.LIVE, полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу НГУ "Азов". Це рішення посилило взаємодію підрозділів та дозволило ефективніше координувати їхні дії під час виконання бойових завдань.

Також раніше Андрій Білецький пояснював, що "Азов" не має стосунку до нацизму. Командир зазначав, що символіка бригади має історичне походження та не пов’язана з нацистською ідеологією.