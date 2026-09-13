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Главная Новости дня Денис "Редис" Прокопенко возглавил воинское формирование "Азов"

Денис "Редис" Прокопенко возглавил воинское формирование "Азов"

Ua ru
13 сентября 2026 13:27
Денис «Редис» Прокопенко возглавил группировку «Азов»
Денис "Редис" Прокопенко. Фото: ГК ВСУ

Бригадный генерал и Герой Украины Денис "Редис" Прокопенко возглавил группировку войск "Азов", которая должна укрепить украинские позиции в Донецкой области. Прокопенко служит в подразделении с 2014 года и участвовал в боях за Марьинку, Иловайск и в обороне Мариуполя.

Об этом 13 сентября сообщили в 1-м корпусе Национальной гвардии Украины "Азов", информирует Новини.LIVE.

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Прокопенко возглавил группировку войск "Азов"

Отмечается, что группировка должна укрепить украинские позиции в Донецкой области.

Денис Прокопенко начал службу в батальоне "Азов" 11 июля 2014 года. Он принимал участие в боевых операциях летне-осенней кампании, в частности в боях за Марьинку и Иловайск, а также в обороне Мариуполя.

Во время Павлопольско-Широкинской наступательной операции Прокопенко командовал 1-й ротой. В 2017 году, в возрасте 26 лет, он стал командиром полка "Азов".

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На этой должности Прокопенко уделял значительное внимание подготовке военнослужащих. При его содействии организовывались сержантские и офицерские курсы, а также командно-штабные учения. Особое внимание уделялось медицинской и огневой подготовке.

Что известно о Денисе Прокопенко

В 2020 году Денис Прокопенко поступил в Национальный университет обороны Украины по специальности "Боевое применение и управление действиями воинских частей механизированных и танковых войск".

Во время обороны Мариуполя 19 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Прокопенко звание Героя Украины за личное мужество и героизм.

Одним из ключевых результатов его командования стало преобразование "Азова" из добровольческого подразделения в профессиональное боевое соединение.

7 апреля 2025 года Денис Прокопенко был назначен командиром 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". 13 сентября 2026 года бригадный генерал возглавил группировку войск "Азов".

Как писали Новини.LIVE, полк "Скала" перешел в оперативное подчинение 1-го корпуса НГУ "Азов". Это решение усилило взаимодействие подразделений и позволило эффективнее координировать их действия при выполнении боевых задач.

Также ранее Андрей Билецкий пояснял, что "Азов" не имеет отношения к нацизму. Командир отмечал, что символика бригады имеет историческое происхождение и не связана с нацистской идеологией.

ВСУ Донецкая область бригада "Азов" война в Украине Денис Прокопенко
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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