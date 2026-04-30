День прикордонника: Олександр Сирський привітав військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 30 квітня, військовослужбовці Державної прикордонної служби України відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди до особового складу звернувся Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він підкреслив, що саме прикордонники найпершими зустрічають ворога, стоячи на передньому краї боротьби за незалежність та свободу країни.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

"І в час, коли Україна виборює свою свободу і незалежність, військовослужбовці Державної прикордонної служби України стоять на передньому краї боротьби, виконуючи надзвичайно важливу місію – захист державного кордону, прикордонну розвідку, протидію диверсантам та зловмисникам у прикордонній зоні", — підкреслив Головнокомандувач.

Окрім своїх безпосередніх обов'язків, сучасні реалії російсько-української війни змусили прикордонників стати повноцінною бойовою складовою на передовій. Сирський акцентував, що вони гідно б'ються з російськими окупаційними військами та успішно знищують загарбників спільно з іншими військовими формуваннями Сил оборони. Він подякував службовцям ДПСУ за їхню мужність, високий рівень професіоналізму та абсолютну готовність жертвувати собою заради держави.

"Цього дня згадуємо і вшановуємо всіх українських прикордонників, які віддали найцінніше — свої життя — в боротьбі з російськими загарбниками. Вічна слава і вічна памʼять", — додав очільник армії.

Звертаючись до воїнів, Головнокомандувач ЗСУ висловив впевненість, що об'єднані зусилля обов'язково призведуть до остаточної перемоги та повернення контролю над усіма територіями.

Також з нагоди Дня прикордонника до привітань приєднався президент Володимир Зеленський. Він висловив вдячність бійцям та вшанував пам'ять полеглих у боях.

Також з нагоди Дня прикордонника до привітань приєднався президент Володимир Зеленський. Він висловив вдячність бійцям та вшанував пам'ять полеглих у боях.