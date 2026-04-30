Главная Новости дня День пограничника: Александр Сырский поздравил военных

День пограничника: Александр Сырский поздравил военных

Дата публикации 30 апреля 2026 13:26
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 30 апреля, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю к личному составу обратился Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что именно пограничники первыми встречают врага, стоя на переднем крае борьбы за независимость и свободу страны.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

"И во время, когда Украина борется за свою свободу и независимость, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины стоят на переднем крае борьбы, выполняя чрезвычайно важную миссию — защита государственной границы, пограничную разведку, противодействие диверсантам и злоумышленникам в пограничной зоне", — подчеркнул Главнокомандующий.

Кроме своих непосредственных обязанностей, современные реалии российско-украинской войны заставили пограничников стать полноценной боевой составляющей на передовой. Сырский акцентировал, что они достойно сражаются с российскими оккупационными войсками и успешно уничтожают захватчиков совместно с другими военными формированиями Сил обороны. Он поблагодарил служащих ГПСУ за их мужество, высокий уровень профессионализма и абсолютную готовность жертвовать собой ради государства.

"В этот день вспоминаем и чтим всех украинских пограничников, которые отдали самое ценное — свои жизни — в борьбе с российскими захватчиками. Вечная слава и вечная память", — добавил глава армии.

Обращаясь к воинам, Главнокомандующий ВСУ выразил уверенность, что объединенные усилия обязательно приведут к окончательной победе и возвращению контроля над всеми территориями.

Новини.LIVE сообщали, что 30 апреля в Украине празднуют День пограничника. Читайте детали о том, какие бригады защищают фронт.

Также по случаю Дня пограничника к поздравлениям присоединился президент Владимир Зеленский. Он выразил благодарность бойцам и почтил память павших в боях.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
