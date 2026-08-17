DeepState: площа окупації щодня зменшується щодня на 13 кв. км

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська впродовж минулого тижня суттєво зменшили швидкість свого просування на більшості ділянок фронту. Завдяки успішним діям українських захисників загальна площа окупованих територій за останні дні помітно зменшилася. Проте на окремих гарячих напрямках ворог усе ще намагається штурмувати оборонні рубежі та незначно просувається вперед.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OSINT-проєкт DeepState.

Щоденне звільнення земель

Ефективні дії наших військових підрозділів дозволили відкинути супротивника на кількох стратегічних ділянках оборони. Головні позитивні зміни на карті бойових дій відбулися на стику Донецької та Дніпропетровської областей.

"Площа контролю російських окупантів над українськими територіями минулого тижня скоротилася на 95,89 кв. км завдяки підтвердженому звільненню територій вздовж адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей", — розповіли аналітики.

Таким чином, територія окупації щоденно зменшувалася в середньому майже на 14 квадратних кілометрів.

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Ситуація на Куп'янському напрямку

Попри значні успіхи ЗСУ, на деяких відтинках фронту російське командування продовжує тиснути числом та вводити у бій резерви. Найбільше просування загарбників аналітики зафіксували у Харківській області між селами Піщане та Курилівка, де окупанти змогли зайняти майже 10 квадратних кілометрів.

На території Донеччини ворог намагається штурмувати позиції поблизу міста Родинське та на Покровському напрямку. Водночас на Костянтинівському напрямку просування супротивника повністю зупинили, проте там дещо розширилася так звана сіра зона, а більша частина самого міста наразі перебуває під контролем ЗСУ.

Як писали Новини.LIVE раніше, розробники бойової платформи DELTA оприлюднили звіт за результатами роботи модуля Mission Control. Виявилось, що кожен долар, витрачений Збройними силами України на проведення точкових атак, завдає ворожій армії фінансових збитків майже на 5 доларів.

Також ми повідомляли, що лише за липень українські безпілотники знищили понад 30 тисяч окупантів. При цьому, як заявив президент України Володимир Зеленський, такі оприлюднені дані базуються виключно на матеріалах із суворим візуальним фіксуванням результатів ударів.