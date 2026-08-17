DeepState: площадь оккупированной территории ежедневно сокращается на 13 кв. км

Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Российские оккупационные войска на прошлой неделе существенно снизили темпы своего продвижения на большинстве участков фронта. Благодаря успешным действиям украинских защитников общая площадь оккупированных территорий за последние дни заметно сократилась. Однако на отдельных горячих направлениях враг по-прежнему пытается штурмовать оборонительные рубежи и незначительно продвигается вперёд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OSINT-проект DeepState.

Ежедневное освобождение территорий

Эффективные действия наших воинских подразделений позволили отбросить противника на нескольких стратегических участках обороны. Основные положительные изменения на карте боевых действий произошли на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.

"Площадь контроля российских оккупантов над украинскими территориями на прошлой неделе сократилась на 95,89 кв. км благодаря подтвержденному освобождению территорий вдоль административной границы Донецкой и Днепропетровской областей", — рассказали аналитики.

Таким образом, территория оккупации ежедневно сокращалась в среднем почти на 14 квадратных километров.

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Ситуация на Купянском направлении

Несмотря на значительные успехи ВСУ, на некоторых участках фронта российское командование продолжает давить численным превосходством и вводить в бой резервы. Наибольшее продвижение захватчиков аналитики зафиксировали в Харьковской области между селами Песчаное и Куриловка, где оккупанты смогли захватить почти 10 квадратных километров.

На территории Донецкой области враг пытается штурмовать позиции вблизи города Родинское и на Покровском направлении. В то же время на Константиновском направлении продвижение противника полностью остановлено, однако там несколько расширилась так называемая серая зона, а большая часть самого города пока находится под контролем ВСУ.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, разработчики боевой платформы DELTA обнародовали отчет по результатам работы модуля Mission Control. Оказалось, что каждый доллар, потраченный Вооружёнными силами Украины на проведение точечных атак, наносит вражеской армии финансовый ущерб почти в 5 долларов.

Также мы сообщали, что только за июль украинские беспилотники уничтожили более 30 тысяч оккупантов. При этом, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, обнародованные данные основаны исключительно на материалах со строгой визуальной фиксацией результатов ударов.