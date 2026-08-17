В Міноборони підрахували точну вартість ліквідації одного окупанта

Військовослужбовці за ноутбуками. Фото: Міноборони України

Українська армія навчилася максимально вигідно нищити техніку та живу силу окупантів за допомогою новітніх цифрових інструментів аналізу. Спеціальний аналітичний модуль Mission Control дозволив військовому командуванню чітко прораховувати фінансову доцільність кожного точкового удару на фронті. Статистика підтверджує, що грошові збитки країни-агресорки в кілька разів перевищують кошти, які витрачають Збройні сили України на проведення атак.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони.

Вартість ліквідації ворога

Новітній цифровий інструмент Mission Control у бойовій системі DELTA впровадили в роботу близько пів року тому для детального контролю за кожним бойовим вильотом чи штурмом. Зараз через цю систему щотижня проходить близько 50 тисяч місій та подається понад 230 тисяч звітів. що дозволяє аналітикам оцінювати реальну окупність військових операцій.

Наприклад, у червні кожен долар, витрачений Силами оборони на ураження, завдав Росії втрат майже на 5 доларів.

За підрахунками комп'ютерних алгоритмів, ліквідація одного російського загарбника коштує Україні 3032 долари, тоді як Кремль витрачає на підготовку та утримання цього солдата близько 65 тисяч доларів.

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Також ураження одиниці ворожої техніки коштує 2 674 доларів, ураження інфраструктурного обʼєкта — 1 487 доларів.

Програма автоматично розділяє всі військові операції за конкретними напрямками, включаючи розвідку, логістичні маршрути, евакуацію поранених та удари в глибокому тилу ворога. Командири бачать ефективність кожного підрозділу, а також отримують детальну інформацію про власні втрати та обставини, за яких техніку вивели з ладу.

Військові аналізують, що спрацювало, що ні та з якої причини, щоб скоригувати тактику наступної місії.

Як писали Новини.LIVE раніше, у ЗСУ підтвердили успішне ураження великого російського оборонного підприємства. На "Комбінаті Каменськом" у Ростовській області було повністю знищено два та пошкоджено ще чотири важливі цехи з випуску твердого ракетного палива та пороху.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за даними Forbes, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1,4 мільйона військових. Тому на тлі цих великих втрат Путін хоче оголосити нову хвилю мобілізації.