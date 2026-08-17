В Минобороны подсчитали точную стоимость ликвидации одного оккупанта

Военнослужащие за ноутбуками. Фото: Минобороны Украины

Украинская армия научилась максимально эффективно уничтожать технику и живую силу оккупантов с помощью новейших цифровых инструментов анализа. Специальный аналитический модуль Mission Control позволил военному командованию точно рассчитывать финансовую целесообразность каждого точечного удара на фронте. Статистика подтверждает, что денежные потери страны-агрессора в несколько раз превышают средства, которые тратят Вооруженные силы Украины на проведение атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны.

Стоимость ликвидации врага

Новейший цифровой инструмент Mission Control в боевой системе DELTA был внедрен в работу около полугода назад для детального контроля за каждым боевым вылетом или штурмом. Сейчас через эту систему еженедельно проходит около 50 тысяч миссий и подается более 230 тысяч отчетов, что позволяет аналитикам оценивать реальную окупаемость военных операций.

Например, в июне каждый доллар, потраченный Силами обороны на поражение противника, нанес России ущерб почти на 5 долларов.

По подсчётам компьютерных алгоритмов, ликвидация одного российского захватчика обходится Украине в 3032 доллара, тогда как Кремль тратит на подготовку и содержание этого солдата около 65 тысяч долларов.

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Также уничтожение единицы вражеской техники обходится в 2 674 доллара, уничтожение инфраструктурного объекта — в 1 487 долларов.

Программа автоматически разбивает все военные операции по конкретным направлениям, включая разведку, логистические маршруты, эвакуацию раненых и удары в глубоком тылу врага. Командиры видят эффективность каждого подразделения, а также получают подробную информацию о собственных потерях и обстоятельствах, при которых техника была выведена из строя.

Военные анализируют, что сработало, а что нет и по какой причине, чтобы скорректировать тактику следующей миссии.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в ВСУ подтвердили успешное поражение крупного российского оборонного предприятия. На Комбинате Каменском в Ростовской области были полностью уничтожены два и повреждены ещё четыре важных цеха по производству твёрдого ракетного топлива и пороха.

Также сообщали, что, по данным Forbes, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 1,4 миллиона военнослужащих. Поэтому на фоне этих больших потерь Путин хочет объявить новую волну мобилизации.