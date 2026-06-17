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Головна Новини дня ДБР вивчає чорні скриньки з авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині

ДБР вивчає чорні скриньки з авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 10:49
ДБР вивчає чорні скриньки з авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині
Місце падіння літака СУ-24М. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань розпочало офіційне розслідування авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М у Хмельницькій області. Трагедія сталася 16 червня під час виконання планового бойового вильоту. Слідчі вже працюють на місці падіння військового літака, намагаючись встановити реальні причини смертельного інциденту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву Державного бюро розслідувань.

Вилучення бортових самописців

Детективи ДБР спільно з військовими експертами провели детальний огляд території та зафіксували всі речові докази. Сполучені відомства вже забрали для експертизи бортові чорні скриньки та важливі папери.

ДБР вивчає чорні скриньки з авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині - фото 1
Місце авіатрощі. Фото: ДБР

"Під час огляду місця події вилучили бортові самописці, а також службову документацію — зокрема бортовий журнал, журнали медичного огляду екіпажу та обліку польотів", — повідомили у відомстві.

Фахівці планують детально перевірити технічний стан літака перед вильотом.

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Дані про загиблих військових

Юридичну оцінку цієї події слідчі дали за статтею ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України про порушення правил польотів, що спричинило катастрофу.

ДБР вивчає чорні скриньки з авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині - фото 2
Воронка від падіння літака. Фото: ДБР

Через цю авіатрощу Україна втратила двох досвідчених військовослужбовців екіпажу. Один із захисників прийшов до армії за мобілізацією у перші ж дні повномасштабної війни з Росією, а його колега безперервно служив у авіації ще з 2019 року.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, авіакатастрофа сталася поблизу Шепетівки на Хмельниччині. Місцеві жителі спершу чули звук літака, а згодом — гучний вибух. Обидва пилоти винищувача загинули. 

Також ми писали, що російська армія завдала 931 удар по 50 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цієї атаки одна людина загинула, а ще 14 мирних жителів отримали поранення.

ДБР катастрофа авіація
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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