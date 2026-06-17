ДБР вивчає чорні скриньки з авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині
Державне бюро розслідувань розпочало офіційне розслідування авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М у Хмельницькій області. Трагедія сталася 16 червня під час виконання планового бойового вильоту. Слідчі вже працюють на місці падіння військового літака, намагаючись встановити реальні причини смертельного інциденту.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву Державного бюро розслідувань.
Вилучення бортових самописців
Детективи ДБР спільно з військовими експертами провели детальний огляд території та зафіксували всі речові докази. Сполучені відомства вже забрали для експертизи бортові чорні скриньки та важливі папери.
"Під час огляду місця події вилучили бортові самописці, а також службову документацію — зокрема бортовий журнал, журнали медичного огляду екіпажу та обліку польотів", — повідомили у відомстві.
Фахівці планують детально перевірити технічний стан літака перед вильотом.
Дані про загиблих військових
Юридичну оцінку цієї події слідчі дали за статтею ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України про порушення правил польотів, що спричинило катастрофу.
Через цю авіатрощу Україна втратила двох досвідчених військовослужбовців екіпажу. Один із захисників прийшов до армії за мобілізацією у перші ж дні повномасштабної війни з Росією, а його колега безперервно служив у авіації ще з 2019 року.
Як повідомляли Новини.LIVE раніше, авіакатастрофа сталася поблизу Шепетівки на Хмельниччині. Місцеві жителі спершу чули звук літака, а згодом — гучний вибух. Обидва пилоти винищувача загинули.
Також ми писали, що російська армія завдала 931 удар по 50 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цієї атаки одна людина загинула, а ще 14 мирних жителів отримали поранення.