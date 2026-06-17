ГБР изучает черные ящики с места авиакатастрофы Су-24М

Место падения самолета СУ-24М. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований начало официальное расследование авиакатастрофы фронтового бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области. Трагедия произошла 16 июня во время выполнения планового боевого вылета. Следователи уже работают на месте падения военного самолета, пытаясь установить реальные причины смертельного инцидента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление Государственного бюро расследований.

Изъятие бортовых самописцев

Детективы ГБР совместно с военными экспертами провели детальный осмотр территории и зафиксировали все вещественные доказательства. Соответствующие ведомства уже изъяли для экспертизы бортовые «черные ящики» и важные документы.

"В ходе осмотра места происшествия были изъяты бортовые самописцы, а также служебная документация — в частности, бортовой журнал, журналы медицинского осмотра экипажа и учета полетов", — сообщили в ведомстве.

Специалисты планируют тщательно проверить техническое состояние самолета перед вылетом.

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Следователи дали юридическую оценку данному происшествию по части 2 статьи 416 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил полётов, повлекшем катастрофу.

В результате этой авиакатастрофы Украина потеряла двух опытных военнослужащих экипажа. Один из защитников пришел в армию по мобилизации в первые же дни полномасштабной войны с Россией, а его коллега непрерывно служил в авиации еще с 2019 года.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, авиакатастрофа произошла вблизи Шепетовки в Хмельницкой области. Местные жители сначала услышали шум самолета, а затем — громкий взрыв. Оба пилота истребителя погибли.

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