ДБР викрило масштабну схему з фейковими бойовими виплатами

Фігурант справи знайомиться з документами. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повністю завершило досудове слідство щодо колишнього керівника фінансової служби однієї з військових частин та десятьох його підлеглих. Посадовець тривалий час підробляв офіційні документи і вносив туди неправдиві дані про перебування тилових працівників на передовій. Внаслідок цих махінацій державному бюджету було завдано збитків на 4 млн гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Гроші за фіктивні бойові виходи

Військовий підрозділ фактично базувався в тилу на території Дніпропетровської області. Попри значну відстань від лінії фронту, керівник оформляв документи так, ніби його бухгалтери брали безпосередню участь у боях на Запорізькому напрямку.

На підставі цих сфальсифікованих звітів працівники бухгалтерії регулярно та безпідставно отримували додаткові кошти, які призначені виключно для передової.

Суми збитків держави

Кожен із десяти бухгалтерів встиг незаконно отримати на руки від 100 до 500 тисяч гривень.

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"Колишнього начальника фінансово-економічної служби обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні. Десятьох бухгалтерів обвинувачують у привласненні чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем", — розповіли у ДБР.

Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як писали Новини.LIVE раніше, ДБР та Нацполіця затримала організаторів схем ухилення від мобілізації. Вони вимагали по 12 тисяч доларів, власними автомобілями доправляли клієнтів до прикордонної зони та показували їм маршрути нелегального перетину кордону, зокрема вплав через річку.

Також ми повідомляли, що СБУ викрила заступника голови Хмельницької ОВА на корупційній схемі з державними підрядами. Посадовець обіцяв сприяння в отриманні підрядів на відновлення міжобласних доріг, а за це вимагав 5% від суми контрактів.