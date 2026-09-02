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Главная Новости дня ГБР раскрыло масштабную схему с фальшивыми боевыми выплатами

ГБР раскрыло масштабную схему с фальшивыми боевыми выплатами

Ua ru
2 сентября 2026 13:09
ГБР раскрыло масштабную схему с фальшивыми боевыми выплатами
Фигурант дела знакомится с документами. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований полностью завершило досудебное расследование в отношении бывшего руководителя финансовой службы одной из воинских частей и десяти его подчиненных. Чиновник в течение длительного времени подделывал официальные документы и вносил в них ложные данные о пребывании тыловых работников на передовой. В результате этих махинаций государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 4 млн гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Деньги за фиктивные боевые выходы

Воинское подразделение фактически базировалось в тылу на территории Днепропетровской области. Несмотря на значительное расстояние от линии фронта, руководитель оформлял документы так, будто его бухгалтеры принимали непосредственное участие в боях на Запорожском направлении.

На основании этих сфальсифицированных отчетов сотрудники бухгалтерии регулярно и безосновательно получали дополнительные средства, предназначенные исключительно для передовой.

Суммы ущерба, нанесенного государству

Каждый из десяти бухгалтеров успел незаконно получить на руки от 100 до 500 тысяч гривен.

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"Бывшего начальника финансово-экономической службы обвиняют в халатном отношении к военной службе, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге. Десятерых бухгалтеров обвиняют в присвоении чужого имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением", — сообщили в ГБР.

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Как ранее писали Новини.LIVE, ГБР и Нацполиция задержали организаторов схем уклонения от мобилизации. Они вымогали по 12 тысяч долларов, на собственных автомобилях доставляли клиентов в приграничную зону и показывали им маршруты нелегального пересечения границы, в частности вплавь через реку.

Также мы сообщали, что СБУ разоблачила заместителя главы Хмельницкой ОГА в коррупционной схеме с государственными подрядами. Чиновник обещал содействие в получении подрядов на восстановление межобластных дорог, а за это требовал 5% от суммы контрактов.

суд выплаты ГБР арест задержание
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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