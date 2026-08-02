Дакелобійні санкції: Зеленський про ураження Саратовського НПЗ та "Енгельса"

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічні удари Сил оборони по стратегічних об'єктах на території Росії. За його словами, українські військові продовжують завдавати ударів по цілях, які працюють на забезпечення російської агресії.

Про це глава держави повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Зеленський прокоментував удари по стратегічних об'єктах РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує застосовувати "далекобійні санкції" проти російських об'єктів, які працюють на війну та фінансують агресію.

За словами глави держави, у ніч на 2 серпня в Саратові, що розташований більш ніж за 600 кілометрів від лінії фронту, було уражено одразу два стратегічні об'єкти — Саратовський нафтопереробний завод та військовий аеродром "Енгельс".

Крім того, українські військові завдали удару по резервуарному парку нафтобази "Людіновська" у Калузькій області. Також у Брянській області було уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Зеленський подякував військовослужбовцям Сил оборони України за розвиток далекобійних спроможностей і точне виконання бойових завдань.

"Дякую всім воїнам Сил оборони України, які розширюють наші далекобійні спроможності та забезпечують точні результати. Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла", — наголосив президент.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів на території Росії. За його словами, українські військові потопили підсанкційний контейнеровоз Yanina та уразили три нафтопереробні заводи в Башкортостані.

Новини.LIVE інформували, що Президент зазначив, що українські сили продовжують бити по російській інфраструктурі, яка працює на війну. За його словами, далекобійні удари мають послабити військово-економічний потенціал Росії та зменшити її здатність вести агресію.