CNN: Українські військові проводять операції проти РФ в Африці

Військові ЗСУ. Фото: Міноборони

Україна використовує досвід війни з Росією для протидії російським силам за межами Європи. Українські військові спеціалісти працюють у Малі, Лівії та Судані, а також навчають місцеві сили на Близькому Сході протидіяти безпілотникам Shahed. Близько 15 українських спеціалістів перебувають у Малі, де співпрацюють із Фронтом визволення Азавада, що об’єднує переважно повстанців-туарегів.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

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Україна розширює військову діяльність за межами Європи

За даними видання, українські оператори дронів також працюють у складних кліматичних умовах Сахелю, де температура вдень перевищує +43 °С. Через спеку, пил і пісок військовим доводиться адаптувати техніку та обладнання. Такі закордонні операції спрямовані, зокрема, на послаблення Росії та використання українського досвіду безпілотної війни як інструменту зовнішньої політики.

Крім того, Україна направляла військових експертів щонайменше до п’яти країн Близького Сходу. Там вони навчали місцеві сили протидіяти "шахедам", які Росія використовує у війні проти України. В обмін на військовий досвід Київ отримував угоди про безпекову співпрацю та домовленості щодо боєприпасів.

Українські спеціалісти також перебувають у Лівії, де, за даними CNN, беруть участь у протидії російському тіньовому флоту. Окремо видання повідомляє про присутність українських військових у Судані.

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CNN зазначає, що активність України в Африці пов’язана із посиленням російського впливу в регіоні. Москва розширює там діяльність Африканського корпусу, тоді як Київ намагається використовувати власний бойовий досвід для послаблення позицій Росії за кордоном.

Як повідомляли Новини.LIVE, у лавах Збройних сил Росії воюють щонайменше 2 982 громадяни країн Африки, близько 486 із них загинули. Ще 35 громадян 17 африканських країн перебувають в Україні як військовополонені, найбільше рекрутів — із Кенії, Гани, Нігерії, Уганди, Єгипту, Камеруну, Малі та Алжиру.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Європа нібито підштовхує свої країни до війни з Росією. Він також стверджував, що введення європейських військ в Україну означатиме початок війни між Європою та РФ.