У складі російської армії воюють майже три тисячі громадян країн Африки

Африканець, який воює на боці РФ. Фото ілюстративне: Головне управління розвідки

У лавах Збройних Сил Російської Федерації воюють щонайменше дві тисячі 982 громадянина країн Африки. Близько 486 людей загинули. Ще 35 громадян 17 африканських країн перебуває в Україні як військовополонених. Найбільша кількість рекрутів із Кенії, Гани, Нігерії, Уганди, Єгипту, Камеруну, Малі та Алжиру.

Про це у відповідь на запит Суспільного повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Новини.LIVE.

Залучення африканців до війни проти України

Аби залучити громадян африканських країн, російські спецслужби вдаються до маніпуляцій. Іноземцям обіцяють навчання або працевлаштування на цивільну роботу, матеріальне забезпечення, перспективи набуття громадянства РФ тощо.

"У багатьох випадках іноземців змушують підписувати військові контракти російською мовою під загрозою депортації або позбавлення волі", — зазначили у МЗС.

Українські дипломатичні установи у країнах Африки регулярно повідомляють місцевим посадовцям про те, що африканців вербує Росія. Також МЗС і Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими створили вебресурс, на якому публікують інформацію про методи російського рекрутингу, надають рекомендації потенційним жертвам, пояснюють, як повідомити про діяльність вербувальників, оприлюднюють свідчення потерпілих і аналітичні матеріали.

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