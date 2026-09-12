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CNN: Украинские военные помогают бороться с РФ в Африке

Ua ru
12 сентября 2026 16:53
CNN: Украинские военные проводят операции против РФ в Африке
Военные ВСУ. Фото: Минобороны

Украина использует опыт войны с Россией для противодействия российским силам за пределами Европы. Украинские военные специалисты работают в Мали, Ливии и Судане, а также обучают местные силы на Ближнем Востоке методам противодействия беспилотникам Shahed. Около 15 украинских специалистов находятся в Мали, где сотрудничают с Фронтом освобождения Азавада, объединяющим преимущественно повстанцев-туарегов.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

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Украина расширяет военную деятельность за пределами Европы

По данным издания, украинские операторы дронов также работают в сложных климатических условиях Сахеля, где дневная температура превышает +43 °С. Из-за жары, пыли и песка военным приходится адаптировать технику и оборудование. Такие зарубежные операции направлены, в частности, на ослабление России и использование украинского опыта беспилотной войны в качестве инструмента внешней политики.

Кроме того, Украина направляла военных экспертов как минимум в пять стран Ближнего Востока. Там они обучали местные силы противодействовать "шахедам", которых Россия использует в войне против Украины. В обмен на военный опыт Киев получал соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и договоренности по боеприпасам.

Украинские специалисты также находятся в Ливии, где, по данным CNN, участвуют в противодействии российскому теневому флоту. Отдельно издание сообщает о присутствии украинских военных в Судане.

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CNN отмечает, что активность Украины в Африке связана с усилением российского влияния в регионе. Москва расширяет там деятельность Африканского корпуса, в то время как Киев пытается использовать собственный боевой опыт для ослабления позиций России за рубежом.

Как сообщали Новини.LIVE, в рядах Вооруженных сил России воюют не менее 2 982 гражданина африканских стран, около 486 из них погибли. Еще 35 граждан 17 африканских стран находятся в Украине в качестве военнопленных, больше всего рекрутов — из Кении, Ганы, Нигерии, Уганды, Египта, Камеруна, Мали и Алжира.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Европа якобы подталкивает свои страны к войне с Россией. Он также утверждал, что ввод европейских войск в Украину будет означать начало войны между Европой и РФ.

Африка военные дроны война в Украине Россия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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