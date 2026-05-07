Головна Новини дня Четверо жителів Дніпропетровщини отримали поранення через обстріли

Четверо жителів Дніпропетровщини отримали поранення через обстріли

Дата публікації: 7 травня 2026 08:02
Люди вийшли на вулицю після відбою. Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом доби російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами, внаслідок чого четверо людей отримали поранення. Під ударом опинилися п'ять районів області, де пошкоджено житлові будинки, церкву, супермаркет та інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російських ударів по Дніпропетровській області 7 травня

У самому Дніпрі ворожі снаряди пошкодили багатоповерхівки, гаражі та приватні автомобілі. В обласному центрі травми отримали двоє людей.

Удари по Дніпропетровській області 7 травня
Чоловік оглядає пошкодження вікон свого помешкання. Фото: Дніпропетровська ОВА
Росія завдала удару по Дніпру
Уламки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Важка ситуація і на Нікопольщині: під вогнем опинився райцентр, а також Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там загарбники понівечили супермаркет, церкву, автозаправку та житлові будинки. Через обстріл 60-річний чоловік отримав поранення, він перебуває на домашньому лікуванні.

Вибухи в Дніпрі 7 травня
Наслідки від вибухів. Фото: Дніпропетровська ОВА

Не спокійно було і в інших частинах області. У Кам'янському районі ворог атакував Криничанську громаду, де постраждав 43-річний чоловік. На Павлоградщині під ударом опинилася інфраструктура самого Павлограда та Богданівської громади.

Також зафіксовані влучання на Синельниківщині, де в Петропавлівській та Межівській громадах пошкоджено транспорт. Більшість постраждалих лікуються амбулаторно, медики надали їм усю необхідну допомогу.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що за минулу добу Дніпропетровщина також була під ударами з боку російських військ. Від атак загинуло четверо осіб, ще 12 звернулися до медиків з пораненнями.

Також 5 травня на Дніпропетровщині під атакою опинився об'єкт Укрзалізниці. Росіяни застосували дрони. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
