Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Четверо жителей Днепропетровщины получили ранения из-за обстрелов

Четверо жителей Днепропетровщины получили ранения из-за обстрелов

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 08:02
Четверо жителей Днепропетровщины получили ранения из-за обстрелов
Люди вышли на улицу после отбоя. Фото: Днепропетровская ОВА

В течение суток российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область артиллерией и дронами, в результате чего четыре человека получили ранения. Под ударом оказались пять районов области, где повреждены жилые дома, церковь, супермаркет и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные от Днепропетровской ОГА.

Последствия российских ударов по Днепропетровской области 7 мая

В самом Днепре вражеские снаряды повредили многоэтажки, гаражи и частные автомобили. В областном центре травмы получили два человека.

Удари по Дніпропетровській області 7 травня
Мужчина осматривает повреждения окон своего дома. Фото: Днепропетровская ОГА
Росія завдала удару по Дніпру
Обломки. Фото: Днепропетровская ОГА

Тяжелая ситуация и на Никопольщине: под огнем оказался райцентр, а также Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады. Там захватчики повредили супермаркет, церковь, автозаправку и жилые дома. Из-за обстрела 60-летний мужчина получил ранения, он находится на домашнем лечении.

Вибухи в Дніпрі 7 травня
Последствия от взрывов. Фото: Днепропетровская ОГА

Не спокойно было и в других частях области. В Каменском районе враг атаковал Криничанскую громаду, где пострадал 43-летний мужчина. На Павлоградщине под ударом оказалась инфраструктура самого Павлограда и Богдановской громады.

Читайте также:

Также зафиксированы попадания на Синельниковщине, где в Петропавловской и Межевской громадах поврежден транспорт. Большинство пострадавших лечатся амбулаторно, медики оказали им всю необходимую помощь.

Новини.LIVE сообщали ранее, что за минувшие сутки Днепропетровщина также была под ударами со стороны российских войск. От атак погибли четыре человека, еще 12 обратились к медикам с ранениями.

Также 5 мая на Днепропетровщине под атакой оказался объект Укрзализныци. Россияне применили дроны.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации