Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: УНІАН

Певна категорія важливих проваджень, які вже майже повністю скеровані до суду, опинилася під загрозою через "правки Лозового". Директор НАБУ Кривонос відкинув закиди про нібито прагнення детективів вести розслідування нескінченно та пояснив, що проблема виникла через практику Верховного суду й ВАКС.

Про це під час форуму "Стійкість у дії" заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривоніс, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Ризики для справ у суді

Певна категорія важливих кримінальних проваджень, матеріали яких уже майже повністю були передані на розгляд суддів, нині перебуває під загрозою. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Кривонос, коментуючи суспільні та політичні обговорення навколо так званих "правок Лозового".

За словами керівника відомства, критична ситуація склалася через сформовану практику Верховного суду та неоднозначність у підходах Вищого антикорупційного суду до її використання під час розгляду цих проваджень.

Позиція НАБУ щодо дискусій навколо змін

Директор НАБУ розкритикував твердження опонентів, які стверджують, що коригування чинних норм дасть детективам можливість затягувати слідство на невизначений термін. Очільник бюро наголосив, що подібні заяви не мають нічого спільного з реальним змістом проблеми.

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"Так само дискусії щодо правок Лозового, я взагалі не розумію суті цієї дискусії. Там відверта маніпуляція кожен раз, ви будете розслідувати вічно. Воно взагалі до цього не відноситься, стосується тих справ, які фактично вже майже всі скеровані до суду, і там, де виникла якась, ну, типу там, через певний ряд причин практику судового Верховного суду і неоднозначність практики, яка сформувалася у ВАКС в застосуванні цієї практики, ну, скажімо, якась певна категорія важливих справ опинилася під загрозою", — заявив Кривонос.

Новини.LIVE повідомляли, що гучні розслідування постійно перебувають у фокусі уваги європейських союзників. Як зазначила голова парламентського комітету з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у вівторок, 17 листопада, підозри топпосадовцям підтверджують реальну роботу незалежних антикорупційних структур, проте вирішальним стануть чесні судові вироки.

Водночас, за словами директора НАБУ Семена Кривоноса, Євросоюз роками наполягає на тому, щоб Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримала право самостійно відкривати справи проти народних депутатів, але зрушень у цьому питанні досі немає.