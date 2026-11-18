Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: УНИАН

Определенная категория важных дел, которые уже почти полностью переданы в суд, оказалась под угрозой из-за "поправок Лозового". Директор НАБУ Кривонос отверг обвинения в якобы стремлении следователей вести расследования бесконечно и пояснил, что проблема возникла из-за практики Верховного суда и ВАКС.

Об этом во время форума "Устойчивость в действии" заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Риски для дел в суде

Определенная категория важных уголовных дел, материалы по которым уже почти полностью были переданы на рассмотрение судей, в настоящее время находится под угрозой. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Кривонос, комментируя общественные и политические дискуссии вокруг так называемых «поправок Лозового».

По словам руководителя ведомства, критическая ситуация сложилась из-за сложившейся практики Верховного суда и неоднозначности подходов Высшего антикоррупционного суда к её применению при рассмотрении этих дел.

Позиция НАБУ по поводу дискуссий вокруг изменений

Директор НАБУ раскритиковал утверждения оппонентов, которые заявляют, что корректировка действующих норм даст детективам возможность затягивать расследование на неопределенный срок. Глава бюро подчеркнул, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальным содержанием проблемы.

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"То же самое касается дискуссий о поправках Лозового — я вообще не понимаю сути этой дискуссии. Там каждый раз откровенная манипуляция: вы будете расследовать вечно. Это вообще не имеет к этому отношения, касается тех дел, которые фактически уже почти все направлены в суд, и тех случаев, где возникла какая-то, ну, типа там, по ряду причин, связанных с практикой Верховного суда и неоднозначностью практики, сложившейся в ВАКС при применении этой практики, ну, скажем, какая-то определенная категория важных дел оказалась под угрозой", — заявил Кривонос.

Новини.LIVE сообщали, что громкие расследования постоянно находятся в центре внимания европейских союзников. Как отметила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во вторник, 17 ноября, подозрения в адрес топ-чиновников подтверждают реальную работу независимых антикоррупционных структур, однако решающими станут честные судебные приговоры.

В то же время, по словам директора НАБУ Семена Кривоноса, Евросоюз годами настаивает на том, чтобы Специализированная антикоррупционная прокуратура получила право самостоятельно возбуждать дела против народных депутатов, но сдвигов в этом вопросе до сих пор нет.