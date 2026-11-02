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Частину України накриють дощі: прогноз погоди на завтра

Ua ru
2 листопада 2026 19:42
Погода в Україні 3 листопада: українців чекає похолодання, дощі та мокрий сніг Новини.LIVE
Автобус на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 3 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода без істотних опадів, однак у деяких регіонах прогнозують невеликі дощі та туман. Найтепліше буде на південному сході країни, де повітря прогріється до +15 °C, тоді як у Карпатах температура триматиметься поблизу нуля, а вдень можливий невеликий мокрий сніг.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Украине
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 3 листопада

За даними синоптиків, у більшості областей опадів не очікується. Лише на Одещині можливий невеликий дощ.

У північно-східній частині країни вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, який може погіршувати видимість на дорогах.

Вітер переважатиме північний, а в південній частині — північно-східний зі швидкістю 3–8 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме +2...+8 °C, а вдень підвищиться до +5...+11 °C.

На південному сході буде тепліше: вночі прогнозують +4...+9 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10...+15 °C.

Де в Україні буде найхолодніша погода

У західних областях денна температура переважно становитиме +5...+8 °C. Зокрема, у Львові прогнозують близько +5...+7 °C, а в Ужгороді — +7...+9 °C.

У Києві вдень очікується приблизно +8...+10 °C, у Харкові — +8...+10 °C, а в Дніпрі — +8...+10 °C.

На півдні температура буде вищою. В Одесі повітря прогріється приблизно до +11...+13 °C.

Найхолодніше буде в Карпатах. Там уночі опадів не прогнозують, однак удень можливий невеликий мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме близько 0 °C.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що синоптик Ігор Кібальчич попередив про можливий мокрий сніг 6–7 листопада. Опади прогнозують у північних і північно-східних регіонах, а також у Карпатах. Подекуди може сформуватися тимчасовий сніговий покрив завтовшки до чотирьох сантиметрів.

Також Новини.LIVE писав про поступове похолодання, яке очікується в другій половині листопада. Після 15 числа денна температура становитиме близько +3…+5 °C, а 23–24 листопада можливі перші нічні заморозки.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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