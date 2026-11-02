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Главная Новости дня На части Украины пройдут дожди: прогноз погоды на завтра

На части Украины пройдут дожди: прогноз погоды на завтра

Ua ru
2 ноября 2026 19:42
Погода в Украине 3 ноября: украинцев ждут похолодание, дожди и мокрый снег Новини.LIVE
Автобус на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 3 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода без существенных осадков, однако в некоторых регионах прогнозируют небольшие дожди и туман. Теплее всего будет на юго-востоке страны, где воздух прогреется до +15 °C, тогда как в Карпатах температура будет держаться около нуля, а днем возможен небольшой мокрый снег.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 3 ноября

По данным синоптиков, в большинстве областей осадков не ожидается. Только в Одесской области возможен небольшой дождь.

В северо-восточной части страны ночью и утром местами будет образовываться туман, который может ухудшать видимость на дорогах.

Ветер будет преимущественно северным, а в южной части — северо-восточным со скоростью 3–8 м/с.

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Температура воздуха ночью составит +2...+8 °C, а днем повысится до +5...+11 °C.

На юго-востоке будет теплее: ночью прогнозируют +4...+9 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +10...+15 °C.

Где в Украине будет самая холодная погода

В западных областях дневная температура преимущественно составит +5...+8 °C. В частности, во Львове прогнозируют около +5...+7 °C, а в Ужгороде — +7...+9 °C.

В Киеве днем ожидается примерно +8...+10 °C, в Харькове — +8...+10 °C, а в Днепре — +8...+10 °C.

На юге температура будет выше. В Одессе воздух прогреется примерно до +11...+13 °C.

Холоднее всего будет в Карпатах. Там ночью осадков не прогнозируют, однако днем возможен небольшой мокрый снег. Температура в течение суток составит около 0 °C.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что синоптик Игорь Кибальчич предупредил о возможном мокром снеге 6–7 ноября. Осадки прогнозируют в северных и северо-восточных регионах, а также в Карпатах. Местами может сформироваться временный снежный покров толщиной до четырех сантиметров.

Также Новини.LIVE писал о постепенном похолодании, которое ожидается во второй половине ноября. После 15 числа дневная температура составит около +3…+5 °C, а 23–24 ноября возможны первые ночные заморозки.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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