Чалий підтримав призначення Сергія Кислиці послом у Вашингтоні

Валерій Чалий. Фото: Facebook/valerijcalij

Колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий назвав першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислицю одним із небагатьох реалістичних кандидатів на цю посаду. Дипломат підкреслив, що майбутній очільник посольства у Вашингтоні повинен мати беззаперечну особисту довіру президента. Ключовим завданням нового посла стане отримання систем Patriot та ракет Tomahawk.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву дипломата Валерія Чалія.

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Критерії відбору кандидатів

Сергій Кислиця має колосальний дипломатичний досвід, оскільки раніше працював заступником міністра закордонних справ та тривалий час очолював Постійне представництво України при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Валерій Чалий зауважив, що потенційний посол повинен мати професіоналізм, патріотизм, довіру та прямий цілодобовий зв'язок із президентом та глибоке розуміння менталітету американських партнерів.

За словами дипломата, Кислиця вже має налагоджені робочі контакти як із чинною адміністрацією Білого дому, так і з представниками обох палат Конгресу США, що є його величезною перевагою.

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Чалий вважає, що новий посол має демонструвати ефективний результат з перших днів своєї роботи у Вашингтоні. Головним критерієм успіху стане здатність оперативно переконувати американців щодо розширення військової допомоги.

"Серед ключових завдань майбутнього посла є отримання систем Patriot і, можливо, ракет Tomahawk. Завдань дуже складних багато, і треба зразу, з колес, давати результат", — наголосив колишній керівник дипмісії.

Як писали Новини.LIVE раніше, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що закінчити цю війну та досягти стабільного і справедливого миру без прямої участі Сполучених Штатів є абсолютно нереалістичним завданням.

Також ми повідомляли, що речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що останні агресивні дії Росії демонструють новий рівень загрози для європейських держав. Тому Україна повністю готова ділитися з іноземними партнерами власним унікальним досвідом протидії диверсіям, кібератакам та ворожій дезінформації.