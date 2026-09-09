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Главная Новости дня Чалый назвал имя наиболее опытного кандидата на должность посла США

Чалый назвал имя наиболее опытного кандидата на должность посла США

Ua ru
9 сентября 2026 22:51
Эксклюзив
Чалый поддержал назначение Сергея Кислицы послом в Вашингтоне
Валерий Чалый. Фото: Facebook/valerijcalij

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый назвал первого заместителя главы Офиса президента Сергея Кислицу одним из немногих реалистичных кандидатов на эту должность. Дипломат подчеркнул, что будущий глава посольства в Вашингтоне должен пользоваться безоговорочным личным доверием президента. Ключевой задачей нового посла станет получение систем Patriot и ракет Tomahawk.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление дипломата Валерия Чалого.

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Критерии отбора кандидатов

Сергей Кислица обладает колоссальным дипломатическим опытом, поскольку ранее работал заместителем министра иностранных дел и длительное время возглавлял Постоянное представительство Украины при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Валерий Чалый отметил, что потенциальный посол должен обладать профессионализмом, патриотизмом, пользоваться доверием и иметь прямую круглосуточную связь с президентом, а также глубоко понимать менталитет американских партнеров.

По словам дипломата, Кислица уже имеет налаженные рабочие контакты как с действующей администрацией Белого дома, так и с представителями обеих палат Конгресса США, что является его огромным преимуществом.

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Чалый считает, что новый посол должен демонстрировать эффективные результаты с первых дней своей работы в Вашингтоне. Главным критерием успеха станет способность оперативно убеждать американцев в необходимости расширения военной помощи.

"Среди ключевых задач будущего посла — получение систем Patriot и, возможно, ракет Tomahawk. Очень сложных задач много, и нужно сразу, с самого начала, показывать результат", — подчеркнул бывший глава дипмиссии.

Как ранее писали Новини.LIVE, министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что закончить эту войну и достичь стабильного и справедливого мира без прямого участия Соединенных Штатов — абсолютно нереалистичная задача.

Также мы сообщали, что спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что последние агрессивные действия России демонстрируют новый уровень угрозы для европейских государств. Поэтому Украина полностью готова делиться с иностранными партнерами собственным уникальным опытом противодействия диверсиям, кибератакам и враждебной дезинформации.

США посол дипломатия Вашингтон Tomahawk
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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