Було вісім спалахів на Сонці: прогноз магнітних бур на сьогодні

Вплив магнітних бур.

У середу, 15 квітня, магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, що відповідає середньому рівню геомагнітної напруженості. Але попри жовтий рівень небезпеки, фахівці не прогнозують переростання цих коливань у потужну магнітну бурю.

Прогноз магнітних бур на 15 квітня

Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди, магнітосфера нашої планети наразі перебуває у збудженому стані, проте критичних штормів протягом дня не очікується.

Прогноз магнітних бур з 15 до 18 квітня. Фото: скриншот

Попередньої доби на Сонці зафіксували вісім спалахів класу В, які вважаються слабкими та не здатні суттєво порушити магнітне поле Землі.

Сонячна активність на 15 квітня:

Читайте також:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 18

Магнітні бурі часто стають причиною загострення хронічних недуг, зокрема серцево-судинних захворювань, тому моніторинг сонячної активності важливий для профілактики інфарктів та інсультів у метеочутливих людей. У такі дні радять слідкувати за самопочуттям.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE на середу, 15 квітня, в Україні прогнозують ще подекуди заморозки вночі та зранку. Також можливі опади в деяких областях країни.

Проте, за прогнозами синоптиків, впродовж 14-17 квітня по Україні пройде антициклон, який принесе потепління. В областях країни поступово потепліє до +17°C.