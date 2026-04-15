Головна Новини дня Було вісім спалахів на Сонці: прогноз магнітних бур на сьогодні

Було вісім спалахів на Сонці: прогноз магнітних бур на сьогодні

Дата публікації: 15 квітня 2026 11:16
Вплив магнітних бур. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

У середу, 15 квітня, магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, що відповідає середньому рівню геомагнітної напруженості. Але попри жовтий рівень небезпеки, фахівці не прогнозують переростання цих коливань у потужну магнітну бурю.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз магнітних бур на 15 квітня

Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди, магнітосфера нашої планети наразі перебуває у збудженому стані, проте критичних штормів протягом дня не очікується.

Прогноз магнітних бур з 15 до 18 квітня. Фото: скриншот 

Попередньої доби на Сонці зафіксували вісім спалахів класу В, які вважаються слабкими та не здатні суттєво порушити магнітне поле Землі.

Прогноз магнітних бур з 15 до 17 квітня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 15 квітня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 18

Магнітні бурі часто стають причиною загострення хронічних недуг, зокрема серцево-судинних захворювань, тому моніторинг сонячної активності важливий для профілактики інфарктів та інсультів у метеочутливих людей. У такі дні радять слідкувати за самопочуттям.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE на середу, 15 квітня, в Україні прогнозують ще подекуди заморозки вночі та зранку. Також можливі опади в деяких областях країни.

Проте, за прогнозами синоптиків, впродовж 14-17 квітня по Україні пройде антициклон, який принесе потепління. В областях країни поступово потепліє до +17°C.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
