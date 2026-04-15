Було вісім спалахів на Сонці: прогноз магнітних бур на сьогодні
У середу, 15 квітня, магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, що відповідає середньому рівню геомагнітної напруженості. Але попри жовтий рівень небезпеки, фахівці не прогнозують переростання цих коливань у потужну магнітну бурю.
Про це повідомляють синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.
Прогноз магнітних бур на 15 квітня
Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди, магнітосфера нашої планети наразі перебуває у збудженому стані, проте критичних штормів протягом дня не очікується.
Попередньої доби на Сонці зафіксували вісім спалахів класу В, які вважаються слабкими та не здатні суттєво порушити магнітне поле Землі.
Сонячна активність на 15 квітня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
- Кількість сонячних плям – 18
Магнітні бурі часто стають причиною загострення хронічних недуг, зокрема серцево-судинних захворювань, тому моніторинг сонячної активності важливий для профілактики інфарктів та інсультів у метеочутливих людей. У такі дні радять слідкувати за самопочуттям.
Як повідомляли раніше Новини.LIVE на середу, 15 квітня, в Україні прогнозують ще подекуди заморозки вночі та зранку. Також можливі опади в деяких областях країни.
Проте, за прогнозами синоптиків, впродовж 14-17 квітня по Україні пройде антициклон, який принесе потепління. В областях країни поступово потепліє до +17°C.
