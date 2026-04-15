Было восемь вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь на сегодня

В среду, 15 апреля, магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, что соответствует среднему уровню геомагнитной напряженности. Но несмотря на желтый уровень опасности, специалисты не прогнозируют перерастания этих колебаний в мощную магнитную бурю.

Прогноз магнитных бурь на 15 апреля

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды, магнитосфера нашей планеты сейчас находится в возбужденном состоянии, однако критических штормов в течение дня не ожидается.

Прогноз магнитных бурь с 15 по 18 апреля.

За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали восемь вспышек класса В, которые считаются слабыми и не способны существенно нарушить магнитное поле Земли.

Прогноз магнитных бурь с 15 по 17 апреля.

Солнечная активность на 15 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 18

Магнитные бури часто становятся причиной обострения хронических недугов, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому мониторинг солнечной активности важен для профилактики инфарктов и инсультов у метеочувствительных людей. В такие дни советуют следить за самочувствием.

Как сообщали ранее Новини.LIVE на среду, 15 апреля, в Украине прогнозируют еще местами заморозки ночью и утром. Также возможны осадки в некоторых областях страны.

Однако, по прогнозам синоптиков, в течение 14-17 апреля по Украине пройдет антициклон, который принесет потепление. В областях страны постепенно потеплеет до +17°C.