Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Было восемь вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь на сегодня

Было восемь вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 11:16
Было восемь вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь на сегодня
Влияние магнитных бурь. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

В среду, 15 апреля, магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, что соответствует среднему уровню геомагнитной напряженности. Но несмотря на желтый уровень опасности, специалисты не прогнозируют перерастания этих колебаний в мощную магнитную бурю.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз магнитных бурь на 15 апреля

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды, магнитосфера нашей планеты сейчас находится в возбужденном состоянии, однако критических штормов в течение дня не ожидается.

null
Прогноз магнитных бурь с 15 по 18 апреля. Фото: скриншот

За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали восемь вспышек класса В, которые считаются слабыми и не способны существенно нарушить магнитное поле Земли.

null
Прогноз магнитных бурь с 15 по 17 апреля. Фото: скриншот

Солнечная активность на 15 апреля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 18

Магнитные бури часто становятся причиной обострения хронических недугов, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому мониторинг солнечной активности важен для профилактики инфарктов и инсультов у метеочувствительных людей. В такие дни советуют следить за самочувствием.

Как сообщали ранее Новини.LIVE на среду, 15 апреля, в Украине прогнозируют еще местами заморозки ночью и утром. Также возможны осадки в некоторых областях страны.

Однако, по прогнозам синоптиков, в течение 14-17 апреля по Украине пройдет антициклон, который принесет потепление. В областях страны постепенно потеплеет до +17°C.

Солнце магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации